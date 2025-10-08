Durante las protestas en solidaridad con Palestina que se extendieron por varias ciudades de Colombia, se presentaron desmanes en Medellín, lo que provocó la reacción del alcalde Federico Gutiérrez.

El mandatario local criticó las manifestaciones y las calificó como actos de “intimidación y vandalismo”. A su vez, publicó videos donde se observa el acecho de algunos manifestantes a un McDonald’s en donde algunas familias departían, lo que habría desatado los enfrentamientos.

“Lo que pasó en Medellín no es protesta pacífica, es intimidación y vandalismo. Los niños estaban con sus familias comiendo y jugando tranquilos, y llegaron a generar miedo. En ese momento intervinimos como autoridad”, indicó Gutiérrez.

Asimismo, aseguró que algunos gestores de seguridad resultaron heridos y se refirió brevemente a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el actuar de las autoridades de la capital de Antioquia.

“A Medellín hay que cuidarla, a la gente en Medellín hay que protegerla. Aquí estamos del lado de la gente, algo que Petro no conoce. En medio de las riñas, algunos de nuestros gestores fueron agredidos”, agregó.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 8, 2025

Concejal de Medellín salió con bate en mano a enfrentar manifestantes

Las grabaciones apoyan la versión que dio el concejal del Centro Democrático, Andrés Rodríguez, quien aseguró que ese establecimiento, con niños en su interior, fue atacado.

El cabildante fue grabado mientras encaraba a los protestantes portando un bate, lo que le provocó cuestionamientos en redes sociales; incluso, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, solicitó a la Procuraduría una investigación para el funcionario.

Le pido a la @PGN_COL investigar la conducta violatoria de la ley del concejal uribista @AndresGuryRod

Este impresentable concejal le declaró “la guerra” a la ciudadanía de Medellín que protesta por la paz.

— Isabel Zuleta (@ISAZULETA) October 8, 2025

