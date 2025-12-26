La ciudad de Bogotá registró un total de 70 personas lesionadas por pólvora durante la temporada navideña 2025, dejando como víctimas a un número preocupante de menores de edad y adultos, según datos revelados el 25 de diciembre por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

El incremento de estas cifras se produjo durante la noche de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre, con 16 nuevos casos registrados. Esto rompe con la tendencia anterior de mayor concentración de incidentes en la Noche de Velitas (7 y 8 de diciembre), durante la cual se registraron 43 lesionados.

El informe también destaca que las lesiones por pólvora se distribuyen de manera amplia en la ciudad, con grandes concentraciones en zonas populares. Engativá lidera la lista con 12 casos, seguida de Bosa y Suba con 8 cada una, e incluso Antonio Nariño y Teusaquillo registran al menos un caso.

Pero no todo acaba allí, la sorpresa más grande de las autoridades fue encontrada en una de las emblemáticas estaciones de Transmilenio, más exactamente en la Avenida Jiménez, donde la Policía Nacional incautó 1.440 unidades de juegos pirotécnicos, entre voladores, totes, chispitas y otros productos explosivos. Estos artículos eran llevados de forma artesanal en los buses del sistema, como informó el coronel Norberto Caro, comandante de guarnición de la Policía Nacional.

En @TransMilenio fue incautada pólvora que se iba a distribuir y vender en ese sistema de transporte revela la @PoliciaBogota , el coronel Norberto Caro, comandante de guarnición. pic.twitter.com/Ndy6IhqNiP — Manuel Salazar (@manolitosalazar) December 26, 2025

Sin embargo, independientemente de la fecha, un factor comúnmente presente en estas emergencias es el alcohol. Según el informe de la Secretaría de Salud, 21 de los lesionados estaban bajo sus efectos al momento del accidente.

A pesar de registrarse un número menor de incidentes con respecto al año anterior, las autoridades enfatizan la gravedad de la situación. “Cualquier lesión es evitable y representa un peligro grave para la salud pública”, advirtió un representante de la Secretaría, como informó El Tiempo. La manipulación de pólvora puede causar daños graves, incluyendo quemaduras, amputaciones y secuelas de por vida.

