El espíritu festivo de fin de año se vio empañado por la tragedia que envolvió a una familia bogotana en un accidente de tránsito, presuntamente causado por un conductor ebrio. La desgracia levanta nuevamente el debate sobre el grueso problema de manejar en estado de embriaguez en Colombia, demostrando cómo acciones irresponsables en la vía pueden convertir momentos de alegría en episodios de desesperanza y pérdida.

Según relata Karen Viviana Niño a Noticias RCN, el 20 de diciembre su padre, Víctor Manuel Niño, perdió la vida en la vía hacia Duitama, al ser impactado frontalmente por otro vehículo que invadió su carril. La familia se dirigía de Bogotá a Boyacá para celebrar Navidad, pero todo se transformó de un instante a otro: “Invadió el carril a alta velocidad y chocó de frente hacia la parte izquierda, la del conductor”, describió. Este brutal y nefasto incidente dejó a Víctor Manuel sin vida, a pesar del esfuerzo de los organismos de emergencia que arribaron al lugar.

El culpable del fatal accidente fue identificado como Óscar Javier Cuadros. Intentó huir del lugar del siniestro, pero testigos de la situación impidieron su escape hasta la intervención de las autoridades. Al someter al conductor Cuadros a la prueba de alcoholemia, el resultado fue positivo, demostrando que estaba manejando bajo los efectos del alcohol. Este incidente desgarrador no solo costó una vida, sino que dejó a una familia envuelta en dolor en lugar de celebración.

La tragedia ocurrida pone en el foco la problemática de los conductores ebrios en Colombia y los devastadores efectos de esta práctica. Este doloroso episodio regresó la discusión sobre las leyes y su cumplimiento, la seguridad vial y, especialmente, la responsabilidad de los conductores.

“Víctor Manuel fue velado y despedido el 24 de diciembre, día que debía ser de unión y felicidad, pero se convirtió en uno de los más dolorosos de nuestras vidas”, declaró Karen Viviana visiblemente afectada y con un anhelo de justicia por la muerte de su padre.

Óscar Javier Cuadros, por su parte, fue capturado sin demora, procesado por los delitos de lesiones personales y homicidio culposo, y enviado a prisión preventiva mientras avanza el juicio, tal como se informó por las autoridades. No obstante, la familia Niño busca que la justicia caiga con todo su peso sobre este sujeto para que de esta forma, se puede enviar un mensaje de alerta a todos los conductores irresponsables que transitan las carreteras del país.

