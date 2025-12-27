La aparente tranquilidad que vive Bogotá en plena temporada de fin de año empieza a mostrar su lado más peligroso. Con menos vehículos en las vías y una ciudad notablemente más vacía de lo habitual, algunos conductores están aprovechando la “soledad” para acelerar de más, una conducta que ya está dejando accidentes que, aunque por fortuna no han cobrado vidas, sí generan congestión y alertan a las autoridades.

Este sábado 27 de diciembre, una jornada que normalmente se caracteriza por fuertes trancones y alto flujo vehicular, se presentaron al menos cautro choques importantes en diferentes puntos de la capital, ambos asociados a maniobras riesgosas y exceso de velocidad.

El primer caso ocurrió sobre las 11:50 de la mañana en la localidad de Suba, exactamente en la Autopista Norte con calle 170. Allí, una camioneta particular chocó contra un automóvil, y ambos vehículos terminaron invadiendo el carril exclusivo en sentido norte-sur. Aunque el impacto fue fuerte y obligó a cerrar parcialmente la vía, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, el incidente generó congestión en uno de los corredores más importantes de la ciudad, justo en un día en el que muchos ciudadanos esperaban una movilidad más fluida.

El segundo hecho se presentó en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En el puente de la Autopista Sur con avenida Villavicencio, en sentido oriente-occidente, se registró un choque múltiple que involucró varios vehículos. De acuerdo con los reportes preliminares, tampoco hubo lesionados de gravedad, pero el accidente provocó una fuerte congestión vehicular en la zona, afectando a quienes se movilizaban hacia otros sectores de la ciudad o salían de Bogotá.

#BOGOTÁ. Se presenta choque multiple en la loc/Ciudad Bolivar en el puente de la Autopista Sur con Av. Villavicencio, sentido Oriente-Occidente. Según lo que informan, por fortuna no dejó lesionados de gravedad. Bastante congestión vehicular en la zona. ÚNETE 👉… pic.twitter.com/uw58Wnaqhw — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) December 27, 2025

A estos hechos se sumaron otros accidentes registrados durante el día. En la localidad de Puente Aranda, se reportó un siniestro entre una camioneta y un automóvil en la avenida Américas con carrera 39, en sentido occidente-oriente. El choque generó afectaciones en la movilidad de esta vía, una de las más transitadas del occidente de la capital, incluso en temporada de vacaciones.

Asimismo, en la localidad de Fontibón, se presentó un accidente entre un tractocamión y una buseta en la avenida Boyacá con calle 20, en sentido norte-sur. Este choque también provocó congestión y obligó a la intervención de los organismos de tránsito para restablecer la movilidad y evitar mayores riesgos para los conductores.

Estos cuatro accidentes, ocurridos en pocas horas y en puntos estratégicos de la capital, reflejan una situación que preocupa a las autoridades de tránsito: el abuso de la velocidad en una ciudad que, por estos días, luce despejada. La menor presencia de carros, buses y motos puede generar una falsa sensación de seguridad que lleva a algunos conductores a ignorar los límites de velocidad y las normas básicas de tránsito.

Desde los organismos de movilidad han reiterado que la reducción del tráfico no significa que las vías sean seguras para conducir a alta velocidad. Por el contrario, los accidentes en calles y autopistas despejadas suelen ser más graves debido a la fuerza de los impactos. Además, este tipo de siniestros termina afectando a quienes sí respetan las normas y solo buscan llegar a sus destinos sin contratiempos en plena temporada festiva.

Las autoridades hacen un llamado a la prudencia y recuerdan que la soledad de la ciudad no debe convertirse en una excusa para correr. Respetar los límites, mantener la distancia y conducir con responsabilidad es clave para que las celebraciones de fin de año no terminen empañadas por accidentes que, en muchos casos, se pueden evitar.

