En medio de las celebraciones de Navidad se conoció una nueva modalidad de estafa que quedó evidenciada en video. Se trata de una mujer que, según la grabación, se hace pasar por una trabajadora de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el relato compartido por ciudadanos, la mujer se presenta como Andrea Cárdenas, asegurando ser funcionaria del área de Salud, y utiliza supuestas inspecciones sanitarias como mecanismo de presión.

Según lo manifestado, advertiría sobre el sellamiento de establecimientos comerciales por presuntas irregularidades, causando temor entre los propietarios para luego solicitar dinero a cambio de no aplicar sanciones.

La persona señalada no pertenecería a ninguna entidad oficial, y su identidad correspondería al nombre de Sharon Valentina Sánchez, según lo expresado en la alerta. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por autoridades competentes, por lo que se trata de una versión ciudadana que aún no cuenta con verificación oficial.

Recomendaciones para que comerciantes no caigan en estafa

Comerciantes que aseguran haber sido abordados describen que el procedimiento incluye visitas inesperadas, uso de lenguaje técnico y advertencias de cierres inmediatos, sin presentar credenciales oficiales ni documentos que respalden la supuesta actuación.

Ante esta situación, se recomienda a la comunidad:

Solicitar identificación oficial y órdenes formales

Verificar directamente con la Secretaría de Salud

Abstenerse de hacer pagos en efectivo

Informar a las autoridades cualquier hecho similar

Hasta el momento, la Secretaría de Salud no se ha pronunciado públicamente sobre este caso, ni se conoce la existencia de actuaciones oficiales relacionadas.

De igual manera, la persona mencionada no ha emitido declaración, por lo que se mantiene su derecho a dar su versión. La alerta busca prevenir posibles afectaciones a otros comerciantes mientras las autoridades competentes evalúan la información.

