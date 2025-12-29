Este lunes 29 de diciembre, el inicio de la semana de fin de año ha estado marcado por una congestión crítica en la calle 80 de Bogotá. Desde las primeras horas de la mañana, miles de viajeros que buscan dirigirse hacia la Costa Atlántica y Medellín se han encontrado con un embotellamiento que supera la hora de retraso, especialmente en el sector del puente de guadua. El alto flujo vehicular, sumado a la salida masiva de buses intermunicipales, ha convertido el paso por el Portal de la 80 en un desafío a la paciencia.

Para quienes se dirigen hacia el norte o el occidente del país, las autoridades sugieren tomar como rutas alternas la vía por el municipio de Cota (vía Suba-Cota o por la Autopista Norte) para conectar con la variante de Chía, o utilizar la calle 13, aunque esta última también presenta flujo denso. Se recomienda a los viajeros verificar el estado de la vía en tiempo real a través del numeral #767 antes de salir de la capital.

En redes sociales, la cuenta Bogotá Tránsito ha publicado imágenes de cómo está la situación en la calle 80, registrando un alto flujo vehicular en varios puntos de la calle 80, sobre todo para viajeros que van para La Vega, Villeta, Guaduas, entre otros destinos del país.

[06:15 a.m.] #AEstaHora | ⚠️Se presenta alto flujo vehicular en la entrada y salida de la ciudad por el corredor de la calle 80. 👮‍♀️👮‍♂️Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tránsito en el corredor vial. pic.twitter.com/KF0LVOV0x3 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 29, 2025

Cómo está la situación en otras vías del país

Antioquia bajo presión: l a vía Medellín-Urabá registra cierres intermitentes debido a graves deslizamientos de tierra provocados por las lluvias recientes. Esta situación ha generado un colapso en la Terminal del Norte de Medellín, donde las empresas de transporte han reportado el agotamiento total de tiquetes hacia esta zona y otros destinos del departamento, dejando a cientos de viajeros varados.

Norte de Santander: en el Catatumbo, la situación es de extrema precaución debido a denuncias de confinamientos y hostigamientos por parte del Eln. La movilidad en los corredores que comunican a Cúcuta con el interior del departamento se ha visto reducida drásticamente, con empresas de carga y pasajeros que prefieren no circular ante el riesgo de acciones violentas.

Las autoridades de transporte insisten en que este será un fin de año complejo. Se recomienda a quienes viajan por tierra llevar provisiones de agua, combustible suficiente y estar atentos a las restricciones de carga que se activarán en las próximas horas para facilitar el flujo de vehículos particulares.

