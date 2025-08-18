El accidente del pasado 15 de agosto, a pesar de lo grave, solamente dejó dos personas heridas. Se trata de los tripulantes de la aeronave, una pareja de esposos que, según la información oficial, tenían 61 y 63 años.

El piloto de la aeronave, dice El Tiempo, se llama Juan Camilo Mejía Lalinde, de 63 años, quien además es el dueño y fundador de la empresa JCML SAS, la misma a la que pertenecía la avioneta que cayó en el Parque Estadio, cerca del estadio Atanasio Girardot, en Medellín. Allí también iba María Eugenia Mejía, de 61 años, y quien era su esposa. Ambos están en una condición de salud grave.

Dice el periódico que la avioneta partió desde el aeropuerto Golfo de Morrosquillo, ubicado en Tolú (Sucre), a la 1:11 p. m., y debía aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera, ubicado en Medellín, a las 2:55 p. m. Sin embargo, el accidente sucedió a las 3:23, razón por la que el vuelo que era de dos horas con 55minutos, se alargó 28 minutos más de lo esperado.

Y la verdad es que por escasas fracciones de tiempo, no hubo perdidas humanas en el suelo de Laureles, Medellín, tras un accidente aéreo ocurrido el 15 de agosto de 2025. El piloto y su acompañante vivieron unos segundos de caída libre hacia el estadio Atanasio Girardot antes de efectuar un riesgoso aterrizaje de emergencia en la avioneta ultraliviana Ibis GS-700 Magic, matrícula HJ428. El instante quedó grabado en imágenes captadas por testigos del hecho.

Según lo reportado por Juan Camilo Mejía, la aeronave sufrió una insospechada falla en el motor. “Tengo problemas con el motor, ¿me autoriza la 2.0? No voy a alcanzar a llegar a la pista, voy a aterrizar en el estadio”, fue la última comunicación entre control aéreo y la aeronave registrada. El área de impacto, un sector ubicado en la calle 47 con carrera 72, resultó ser providencialmente desocupada, lo que evitó un desastre de peores consecuencias para la zona urbana densamente poblada.

A pesar del impacto, ambos ocupantes lograron salir con vida, aunque sufrieron heridas graves. La señora Mejía ingresó a la Clínica CES con politraumatismos y fue sometida a cirugía; se encuentra en estado crítico, bajo vigilancia intensiva y coma inducido. Por su parte, el piloto, dueño de la empresa JCML S.A.S., fue hospitalizado en la Clínica Las Américas con traumas en la cabeza y el pecho.

Aunque por parte de las autoridades se había informado inicialmente que la pareja que se accidentó tenía 50 y 55 años, cuando ingresaron a los centros de atención médicos se confirmó su identidad y su edad, lo que preocupa mucho más a los galenos que los atienden con el mayor cuidado posible. De los dos, es la mujer de 61 años la que tiene un parte médico más preocupante.

Desde la Aeronáutica informaron que “una falla en el vuelo” fue lo que provocó este accidente, sin dar mayores detalles, pero uno de los factores que investigarán es por qué no hubo incendio, pues una de las hipótesis es que al chocar en el parque, la aeronave ya no tendría gasolina.

