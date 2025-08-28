Mauricio ‘Chicho’ Serna, exfutbolista de la Selección Colombia y figura emblemática de Boca Juniors, fue víctima de robo en la noche del miércoles 27 de agosto, mientras cenaba en un restaurante céntrico de Villa La Angostura, localidad de la provincia de Neuquén, Argentina.

A pesar del mal momento, la rápida intervención de las autoridades y la colaboración de un comerciante local permitieron la captura del responsable y la recuperación total de las pertenencias sustraídas.

(Vea también: ‘Chicho’ Serna salió de puestazo que tenía en Boca y mostró sinsabor: “No me guardé nada”)

Cómo fue el robo a Mauricio ‘Chicho’ Serna

Según reportes de medios, como Clarín e Infobae, Serna, de 56 años de edad, había estacionado su vehículo en la vía pública mientras compartía una cena con su esposa, amigos y, según algunas fuentes, miembros del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, del cual formó parte hasta hace pocas semanas.

Lee También

Un delincuente aprovechó la oportunidad para forzar una de las ventanillas del automóvil y sustrajo una maleta que contenía objetos de valor, incluyendo un celular, cadenas de oro y plata, un computador portátil y otras pertenencias personales.

El robo fue advertido por un comerciante local que presenció el hecho y alertó de inmediato a las autoridades. Además, un video captado por cámaras de seguridad de la zona, difundido a través de un grupo de comerciantes, resultó clave para identificar al sospechoso. En menos de una hora, el sujeto fue localizado y capturado cuando ingresaba a un domicilio en las afueras de Villa La Angostura.

Serna, quien notó el robo al regresar a su vehículo y descubrir la ventanilla rota, agradeció la rápida respuesta de la Policía de Neuquén. En una imagen compartida en redes sociales, el exmediocampista de Boca Juniors, recordado por su participación en la Copa Libertadores 2000 y la Copa Intercontinental frente al Real Madrid, posó sonriente junto a efectivos policiales en la Comisaría 28, celebrando la recuperación de sus pertenencias.

URGENTE: ÚLTIMO MOMENTO| CHICHO #SERNA FUE ROBADO EN VILLA LA ANGOSTURA PROVINCIA DE NEUQUÉN. Según se supo el ex Boca estaba comiendo en un restaurante y forzaron la ventana de su vehículo robándole varias pertenencias. FUERZA CHICHO! 🖐🏻 pic.twitter.com/cw2jTdlyW0 — Boca Info (@Labocatw) August 28, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.