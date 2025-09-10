Durante el último enfrentamiento de la Selección Colombia frente a Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas, Néstor Lorenzo, el director técnico del equipo, no ocultó su malestar con algunos jugadores.

(Vea también: Memes por error de Kevin Mier en partido Venezuela vs. Colombia no se hicieron esperar)

En la rueda de prensa confesó su enojo al terminar la primera parte con un empate parcial 2-2. En un hecho que trascendió los muros del vestuario, Lorenzo reveló lo que ocurrió detrás de cámaras en el equipo tricolor.

“Les pido que no me hagan enojar en el entretiempo otra vez la próxima, porque la verdad sentí que no estábamos compitiendo de la manera en la que hablamos. Pero como sé que el equipo lo tiene, uno pide lo que sabe que son capaces de darte. Orgulloso de este grupo”, indicó el argentino mirando a James Rodríguez., según recogió Noticias Caracol.

Lee También

Cabe destacar que la decisión de Lorenzo de ajustar la alineación inicial ofrece una lectura con varias capas. Y a pesar de la goleada 3-6 de visitante, el inicio de partido fue decepcionante y requiere correcciones, según el mismo punto de vista del entrenador.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana?

Tras culminar la jornada 18, la fase clasificatoria de Conmebol completó su ciclo todos contra todos, confirmando los siete equipos que avanzan al Mundial 2026. Argentina se alzó con el liderato indiscutible con 38 puntos y una contundente diferencia de gol de +21, consolidando su dominio a lo largo del torneo.

Le siguieron, ya claramente clasificados, Ecuador en segundo lugar con 29 puntos y Colombia en tercera plaza, sumando 28 unidades y una diferencia de +10, justo por encima de otros cinco equipos que alcanzaron igual puntuación.

En un desenlace dramático, Uruguay, Brasil y Paraguay completaron la zona de clasificación directa, cada uno con 28 puntos, pero separados únicamente por diferencias de gol.

Por su parte, Venezuela, con 18 puntos y una diferencia de –10, quedó fuera de toda opción, mientras que Perú (12 pts) y Chile (11 pts) completaron el fondo de la tabla, siendo eliminados definitivamente.

Argentina – 38 pts (+21) – Clasificado Ecuador – 29 pts (+9) – Clasificado Colombia – 28 pts (+10) – Clasificado Uruguay – 28 pts (+10) – Clasificado Brasil – 28 pts (+7) – Clasificado Paraguay – 28 pts (+4) – Clasificado Bolivia – 20 pts (–18) – Repechaje Venezuela – 18 pts (–10) – Eliminado Perú – 12 pts (–15) – Eliminado Chile – 11 pts (–18) – Eliminado

* Pulzo.com se escribe con Z