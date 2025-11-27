El árbol de la Ventana al Mundo estará ubicado en el polígono industrial de la avenida Circunvalar, al norte de la ciudad.

Más de cinco mil personas asistieron al evento organizado por Tecnoglass, la empresa que donó este árbol considerado el más alto del país y uno de los más grandes del mundo.

La estructura, de 66 metros de altura, cuenta con cerca de medio millón de luces LED y 70 mil procesadores que permiten proyectar imágenes interactivas de los visitantes, llenando el lugar de color, movimiento y tecnología durante toda la temporada decembrina.

Christian Daes, COO de Tecnoglass, destacó que la reacción de los niños es la mejor recompensa para la compañía, resaltando que esta iniciativa busca ofrecer un motivo de ilusión en estas fechas.

El espectáculo de encendido estuvo acompañado por una presentación musical de los niños del hogar de paso Monseñor Víctor Tamayo, una de las acciones sociales que también apoya la empresa barranquillera, reconocida por exportar productos arquitectónicos de alta gama al mercado norteamericano.

Este árbol será el punto de partida del circuito navideño que conecta con el Malecón del Río, donde seis kilómetros de iluminación convertirán a la ciudad en un atractivo turístico. Se espera recibir alrededor de 500.000 visitantes hasta el 6 de enero de 2026.

