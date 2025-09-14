El rapero estadounidense Lil Pump volvió a ser tendencia, no por sus éxitos musicales, sino por una inesperada declaración de amor hecha durante su visita a Colombia. El artista, cuyo nombre real es Gazzy García y que alcanzó la fama mundial en 2017 con la canción Gucci Gang, que ya supera el billón de reproducciones en YouTube, aseguró haberse enamorado de una uniformada de la Policía Nacional con la que se tomó una fotografía en el país.

Con 25 años y un estilo irreverente que combina letras provocadoras y un aspecto extravagante marcado por su cabello multicolor, Lil Pump ha demostrado cercanía con la cultura colombiana. Hace poco estrenó el tema Cara Monda, inspirado en expresiones típicas de la Costa Caribe, y compartió escenario en Cali con Kris R, exponente del trap paisa y autor de Piponas.

Después del concierto, el rapero decidió recorrer algunas zonas del país y fue en ese contexto cuando conoció a la policía que, según él, lo dejó completamente flechado.

“Cuando yo te vi, fue amor a primera vista… no arrestaste a un delincuente, arrestaste mi corazón”, escribió el artista en redes sociales, donde incluso pidió ayuda a sus seguidores para encontrar la cuenta de Instagram de la mujer.

La declaración causó una ola de comentarios entre sus fanáticos: algunos lo tildaron de “jugador de GTA”, otros de “último romántico” y no faltaron quienes le recordaron que “se enamora cada dos días”.

Entre bromas y mensajes de apoyo, la anécdota convirtió al rapero en protagonista de una curiosa historia de amor en tierras colombianas. n

