Colpensiones, la administradora de pensiones del estado colombiano, ha anunciado un cambio significativo para aproximadamente 45.000 trabajadores que hacen labores consideradas de alto riesgo, que actualmente están inscritos en fondos privados de pensiones. La medida obliga a estos trabajadores a trasladarse al régimen de prima media administrado por Colpensiones, con el objetivo de garantizar su adecuada protección pensional, acorde con el riesgo de sus labores desempeñadas.

“La ley determina que las personas que realizan labores de alto riesgo no pueden estar afiliadas a los fondos privados y deben ser parte de Colpensiones”, dijo Jaime Dussán, presidente de la entidad, en rueda de prensa. Esto incluye, por ejemplo, a bomberos, mineros, vigilantes y personal de custodia en cárceles, entre otros trabajadores de industrias de alto riesgo.

Este traslado se adelanta conforme a la legislación vigente y busca corregir una “omisión histórica” que se venía presentando en lo que respecta al resguardo de estos trabajadores. Sin embargo, es importante destacar que esta medida es independiente de la reciente reforma pensional, que entró en vigor el primero de julio de 2025.

Según explicó Dussán, la Reforma Pensional estableció un nuevo esquema de aportes, donde aquellos hasta 2,3 salarios mínimos deben pasarse a Colpensiones y los excedentes a los fondos privados, ahora denominados Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI). “El traslado de los trabajadores de alto riesgo es una obligación legal preexistente y no tiene que ver con la reforma”, aclaró.

Por otro lado, como informó el presidente de Colpensiones, no se debe confundir este traslado obligatorio con la “Oportunidad de Traslado”, un mécanismo extraordinario y voluntario que estará vigente hasta el 16 de julio de 2026. Este último permite a ciertos afiliados, cercanos a la edad de jubilación y con cierta cantidad de semanas cotizadas, cambiar de régimen pensional.

“Son varios billones y es un requisito, ya me he reunido con varios fondos privados para que nos pasen a estas personas”, dijo Dussán a Pulzo, asegurando que estas entidades están obligadas por ley a hacer el traslado con intereses de los afiliados de alto riesgo que tengan.

