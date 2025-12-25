En el borde de una nueva era laboral en Colombia, la reforma entrante promete un mayor reconocimiento a la labor de los trabajadores nocturnos. Este cambio, que entró en vigor a partir de este 25 de diciembre, no solo amplía el horario nocturno sino que también aumenta los recargos salariales para quienes trabajen en ese horario.

Según la nueva regulación, la jornada nocturna comienza ahora a las 7:00 p.m., adelantándose dos horas respecto al horario anterior de las 9:00 p.m., brindando así dos horas con recargo nocturno adicional para muchos empleados. Como reflejo de este cambio, el valor de la hora nocturna en días hábiles subirá a 8.355 pesos, un aumento considerable desde la tarifa anterior de 6.189 pesos.

Lo que este cambio traduce es un recargo del 35 % sobre la hora ordinaria. Para aquellos que trabajen los domingos y festivos en horario nocturno, la retribución por hora pasará de 12.997 a 13.925 pesos, un incremento de 1.547 pesos por hora. Como explicó un representante de la Confederación General del Trabajo a La República, “estos cambios benefician especialmente a trabajadores que ganan salario mínimo y a quienes laboran por turnos continuos en sectores como salud, seguridad, logística, transporte y servicios, ya que el trabajo nocturno constituye una parte importante de sus ingresos”.

La normativa también pone de relieve que el recargo nocturno se calcula sobre el salario base y no reemplaza otros pagos adicionales, como horas extras, dominicales o festivos, cuando correspondan. A raíz de esto, queda en manos de las empresas el ajustar sus liquidaciones y nóminas conforme al nuevo esquema.

El nuevo entorno laboral plantea un desafío para las empresas, quienes deberán ajustar su funcionamiento para incorporar estas modificaciones y garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Sin embargo, este reajuste no solo recae en la parte económica o administrativa de las empresas. Al margen del evidente impacto económico, la reevaluación de horarios y turnos podría llevar a una reestructuración de los equipos de trabajo y los horarios de turno, que posiblemente desencadenará en un efecto escalonado en la dinámica laboral del país.

Aunque el cambio está orientado a mejorar las condiciones laborales y el salario de los trabajadores nocturnos, es vital que las empresas asuman esta reforma con responsabilidad y diligencia. Mantener un equilibrio entre garantizar los derechos laborales y salvaguardar la salud y bienestar de los trabajadores será un aspecto fundamental en esta nueva etapa. Como aseguró el secretario de trabajo en una entrevista con El Tiempo, “es esencial que este cambio se implemente de manera que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas, manteniendo un equilibrio entre productividad y bienestar laboral”.

