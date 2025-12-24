La reciente aprobación de la reforma laboral en Colombia por la Comisión IV del Senado ha provocado cambios significativos en las condiciones laborales de los trabajadores que devengan el salario mínimo en el país. A partir del 25 de diciembre de 2025, el inicio de la jornada nocturna en el país será a las 7 p. m., y no a las 9 p. m. como lo era anteriormente. Según información publicada El Tiempo, esta modificación teniendo su marco bajo la Ley 2466 de 2025 extiende el recargo por trabajo nocturno desde las 7 p. m. hasta las 6 a. m, otorgando así dos horas adicionales de recargo a los trabajadores.

La Ley 2466 de 2025 es una reforma que altera el Código Sustantivo del Trabajo y que conlleva un incremento en el recargo por hora nocturna. Antes de la reforma, los trabajadores recibían un recargo de 6.189 pesos por cada hora laborada después de las 9 p.m., sin embargo, con la reforma vigente, este recargo incrementará a 8.355 pesos por hora, siendo aplicable desde las 7 p. m. hasta las 6 a. m. Esto implica un 35 % más respecto al valor de la hora ordinaria.

Además, este incremento no solo es limitado a las jornadas de trabajo en días hábiles. Para domingos y festivos, el horario nocturno se uniforma al de los días laborales, lo que significa un aumento de 1.547 pesos, pasando de 12.997 pesos a 13.925 pesos por hora.

Cuáles trabajadores recibirán plata adicional desde el 25 de diciembre

El nuevo ajuste de la Ley 2466 de 2025 beneficiará particularmente a empleados de sectores como seguridad, salud, logística y servicios, los cuales tienden a tener un alto nivel de horas extras. Tenga en cuenta que el valor de una hora nocturna corresponde al 35 % sobre el valor de la hora ordinaria. Para calcularlo, se debe tomar el valor de cada hora trabajada y multiplicarla por 0.35.

La aprobación de esta reforma y los sucesivos cambios en la remuneración se presentan como una respuesta a demandas históricas de mejoras en las condiciones laborales nocturnas en Colombia. Anteriormente, muchas horas de trabajo nocturno, específicamente las comprendidas entre las 7 p. m. y las 9 p. m., carecían de recargo, lo que afectaba los ingresos de miles de trabajadores en el país.

