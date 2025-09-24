El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA lideran en Bogotá el V Foro Interamericano de Sistemas de Promoción y Protección de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINNA). El objetivo es unir esfuerzos a nivel regional para fortalecer las políticas de infancia y adolescencia.

El bienestar de los niños, niñas y adolescentes está en el radar de toda una región. Colombia, en cabeza del ICBF, lidera la quinta versión de este foro que es clave para el futuro de la infancia en Colombia y otros países. Con la participación de representantes de todo el continente, incluidas instituciones, organizaciones de la sociedad civil y niñas, niños y adolescente de la región, la cumbre busca fortalecer los sistemas a cargo de la promoción y protección de los derechos de los más jóvenes.

El evento se realizará en el Hotel Tequendama de Bogotá y está enfocado en temas cruciales como el derecho a la paz, la protección contra los abusos, el acceso a la justicia, la desnaturalización de la violencia y la prevención temprana. Lo más destacado de esta edición es que uno de los ejes temáticos fue definido por las propias niñas, niños y adolescentes, lo que sitúa en el centro del debate las problemáticas que realmente les importan.

El foro no es solo un espacio de debate, sino una apuesta por la acción. El objetivo es que las conversaciones se conviertan en compromisos concretos y sostenibles. En definitiva, es un llamado a transformar el discurso de protección a la niñez en una realidad tangible, en la que cada niño y adolescente pueda vivir libre de abusos y violencia, con todos sus derechos garantizados.

Lee También

Lea también: ¿Por qué Bogotá reunirá a 7 países de América Latina? Los niños serán los beneficiados

Pulzo: cubrimiento especial del Foro Interamericano de Sistemas de Promoción y Protección de Derechos

Para que no se pierdan ni un solo detalle, Pulzo.com tendrá un cubrimiento especial del evento. Podrán seguir todas las noticias, los debates y las propuestas que se den en el Hotel Tequendama de Bogotá, así como las entrevistas a los líderes y expertos que participarán en esta importante cumbre.

Este evento es una oportunidad estratégica para que Colombia y los países de la región evalúen avances, renueven sus compromisos y proyecten acciones conjuntas que fortalezcan los sistemas nacionales y locales de protección.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.