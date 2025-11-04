Falabella dio un paso importante para promover la moda colombiana en el mercado peruano al abrir un espacio exclusivo en su tienda del Jockey Plaza (ver mapa), en Lima. Esta nueva sección destaca las creaciones de tres marcas colombianas reconocidas: Palma Canaria, Agua Bendita y Especia.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Sorpresa para mayores de 50 años por nueva medida de rival de Bancolombia, Davivienda y más)

El objetivo de esta colaboración es formar parte del programa Marcas Exclusivas, una iniciativa de Falabella que busca acercar al público peruano lo mejor del diseño latinoamericano, con un énfasis en la sostenibilidad y la artesanía, según remarcó el portal especializado Fashion network.

Lee También

La inauguración del espacio fue un evento vibrante, lleno de color y energía, que celebró el arte colombiano a través de sus tejidos, texturas y una estética tropical que refleja las regiones costeras del país. Las colecciones presentadas no solo destacan por su calidad y diseño, sino también por el enfoque consciente y responsable en su producción.

Cada una de las marcas tiene una propuesta única:

Palma Canaria se destaca por sus prendas tejidas en macramé, que son una celebración de la tradición artesanal colombiana.

se destaca por sus prendas tejidas en macramé, que son una celebración de la tradición artesanal colombiana. Agua Bendita , conocida por sus trajes de baño, ofrece diseños llenos de color que combinan motivos naturales con un estilo moderno.

, conocida por sus trajes de baño, ofrece diseños llenos de color que combinan motivos naturales con un estilo moderno. Especia presenta colecciones elegantes y versátiles para mujeres contemporáneas, con piezas que pueden ir desde lo casual hasta lo formal sin perder sofisticación.

La apertura de este espacio en Lima no solo amplía la oferta de moda en el mercado peruano, sino que también fortalece la presencia internacional de las marcas colombianas.

Este tipo de iniciativas reflejan un creciente interés por productos con un fuerte sentido de identidad y propósito, acercando a los consumidores a historias de oficio y diseño responsable.

¿En qué consiste el programa Marcas Exclusivas de Falabella?

El programa Marcas Exclusivas de Falabella es una iniciativa que tiene como objetivo acercar a los consumidores de América Latina una selección curada de marcas de diseño latinoamericano.

A través de este programa, Falabella busca ofrecer a sus clientes productos exclusivos y representativos del talento regional, al mismo tiempo que fortalece la presencia de marcas locales en mercados internacionales.

Este programa se enfoca en promover la artesanías, diseños innovadores y productos con un fuerte sentido de identidad. Falabella invita a marcas destacadas, muchas de ellas con un enfoque en la sostenibilidad, la responsabilidad social y la artesanía local, creando una plataforma en la que los consumidores puedan acceder a colecciones que cuentan historias de oficio y tradición.

Las marcas seleccionadas para Marcas Exclusivas no solo ofrecen productos de alta calidad, sino que también abordan temas relevantes como la moda ética y el comercio justo, haciendo de cada prenda o accesorio una experiencia de compra consciente.

La implementación de este programa también es una estrategia para fomentar el intercambio cultural y la colaboración regional, facilitando que marcas de países como Colombia, México o Chile lleguen a consumidores en Perú, Argentina y otros mercados de la región.

A través de este tipo de iniciativas, Falabella también ayuda a fortalecer el posicionamiento de marcas latinoamericanas en el panorama internacional.

Falabella, uno de los grandes minoristas de Latinoamérica, tiene una presencia destacada en la región, con más de 500 tiendas en varios países. La empresa, que comenzó en Chile en 1889, ha expandido su red a lo largo de los años.

En Chile, Falabella es un actor clave, con varias tiendas distribuidas a lo largo del país. En Perú, la compañía ha consolidado una red de más de 20 sucursales, y en Colombia, ha expandido rápidamente su presencia, abriendo tiendas en varias ciudades principales. Además, su incursión en Argentina ha sido igualmente exitosa, con varias tiendas en importantes centros comerciales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.