A la crisis que se presenta en la vía al Llano por un deslizamiento a la altura del municipio de Chipaque, el cual cumple más de un mes, se suma un accidente de tránsito que se presentó en la madrugada de este miércoles, el cual provocó cierre total en los dos sentidos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Gustavo Petro reaccionó a desmanes en protesta pro-Palestina en Medellín: “Ordenó violencia”)

Así lo dio a conocer Coviandina, empresa encargada de la concesión de ese importante eje vial. La entidad informó que el siniestro se presentó entre un bus de pasajeros y un vehículo de carga.

Hasta el momento se desconoce si se presentaron heridos o víctimas mortales tras el impacto que se dio en el Kilómetro 32, de acuerdo con la mencionada compañía.

Lee También

(2:18 a.m.) *Atención* Autoridades informan que se presenta cierre total en el k32+000 en ambos sentidos por siniestro vial que involucra vehículo de pasajeros con automotor de carga. Personal de la concesión y organismos de socorro al frente de la situación. Siga recomendaciones pic.twitter.com/CZ47s2vSWS — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 8, 2025

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.