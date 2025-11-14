Un ataque armado dentro de una heladería del norte de Cali dejó dos muertos cerca del mediodía de este viernes 14 de noviembre. La agresión ocurrió en el local Ventolini, situado en el barrio Santa Mónica, a pocos metros de la universidad Antonio Camacho. Las primeras hipótesis alrededor del caso, apuntan a que los sicarios buscaban a un cliente que había llegado minutos antes, aunque la confusión inicial en redes llevó a versiones imprecisas sobre el objetivo del ataque.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Explotó carro bomba en la vía Panamericana que conduce a Cali; reportaron un fallecido)

Un testigo grabó varios segundos del momento en el que la zona ya estaba acordonada por uniformados y se escuchaban al menos veinte detonaciones, lo que muestra la intensidad del cruce de disparos. En un comienzo se creyó que una pareja era el blanco del ataque, pero esa información terminó descartada después de que se confirmara que la segunda persona afectada era una empleada del establecimiento.

Lee También

Dos hombres fueron las víctimas del ataque a disparos en una heladería del barrio Santa Monica Residencial, norte de Cali. El establecimiento aclaró que ninguno de sus trabajadores resultó lesionado. #VocesySonidos pic.twitter.com/kcHY5fgcWX — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 14, 2025

(Vea también: Nuevo caso de maltrato animal en Cundinamarca: hombre fue grabado golpeado a perro en un parque)

En el lugar continúan las entrevistas a transeúntes y la verificación de cámaras de seguridad de la heladería y de otros comercios cercanos con el fin de obtener datos clave sobre el doble homicidio. Estas acciones buscan aclarar la secuencia exacta de los hechos y precisar cómo se movieron los responsables antes y después del ataque.

Lee También

De acuerdo con un vocero de la Policía Metropolitana de Cali, las dos víctimas eran hombres, versión que corrige la información divulgada de manera preliminar por portales regionales. Según el medio citado, los agresores llegaron armados al local y dispararon contra Fredy Albeiro Zapata Rivas, quien murió en el sitio, y contra otro hombre que no portaba documentos. Zapata Rivas era conductor de una camioneta Toyota TLX de placas JWW 595, mientras que el segundo afectado también se desplazaba en su propio vehículo.

El CTI asumió la primera inspección de la escena con el propósito de identificar pistas que conduzcan a los sicarios.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.