Un nuevo caso de presunto maltrato animal causó rechazo en Zipaquirá (Cundinamarca), luego de que circulara en redes sociales un video en el que se observa a un hombre sometiendo con fuerza a un perro en plena vía pública.

Las imágenes, de apenas unos segundos, fueron suficientes para desatar la indignación de vecinos y defensores de animales, quienes exigen una respuesta clara y rápida de las autoridades.

El hecho habría ocurrido hacia las 7:00 p. m. del pasado 13 de noviembre en un parque ubicado detrás del conjunto residencial Antara I, en el barrio Villa María. Allí, según testigos, el hombre fue visto agarrando y presionando al animal de manera violenta, lo que generó alarma entre quienes presenciaron la escena.

La difusión del video provocó que la ciudadanía solicitara la verificación inmediata del caso, así como la activación de los protocolos correspondientes para proteger al animal y sancionar al responsable, de confirmarse el maltrato.

Este caso se suma a varios que se han registrado en varias partes del país. Los hechos causan preocupación y se exigen más medidas para evitar la violencia contra los animales.

¿Cómo reportar casos de maltrato animal en Zipaquirá?

Ante la creciente preocupación, las autoridades municipales recordaron los canales oficiales para denunciar situaciones que vulneren la integridad de los animales:

Correo electrónico: bienestaranimal.cont@zipaquira.gov.co

WhatsApp: 312 593 5323

Línea de emergencia: 123

Estos mecanismos permiten activar al equipo de Bienestar Animal y garantizar una respuesta institucional oportuna.

La comunidad pide que este caso no quede impune y que se fortalezca la vigilancia en parques y zonas públicas, especialmente en horarios nocturnos. Además, hacen un llamado a reforzar la pedagogía sobre protección animal para prevenir nuevos hechos de violencia en el municipio.

