Un escalofriante ambiente de zozobra se vive en el sector de Cedritos (Bogotá), luego de que un residente fuera expuesto por amenazar, a mano armada, a sus propios vecinos y a sus mascotas. De acuerdo con testimonios recogidos por el perfil ‘Pasa en Bogotá’ en la red social X, el sujeto ha sido visto saliendo de su residencia empuñando un cuchillo para intimidar a quienes transitan frente a su vivienda, bajo el argumento de que el ruido que causan al caminar es excesivo e intolerable.

La situación ha escalado a un punto crítico debido a sus constantes manifestaciones de querer asesinar a los perros del vecindario debido a sus ladridos. La preocupación entre la comunidad no es menor. Los vecinos del barrio viven con el temor constante de un ataque, considerando la agresividad y el nivel de hostilidad demostrado por el hombre. Las amenazas de muerte dirigidas tanto a personas como a los animales de compañía han causado una ola de peticiones de intervención urgente por parte de las autoridades locales.

A la gravedad de la situación se suma un tema más delicado: varios residentes han manifestado su preocupación por el estado de los padres del agresor, dos adultos mayores que viven con él. Existen fuertes sospechas, según los comentarios recogidos por la cuenta, de que este sujeto también estaría incurriendo en presunto maltrato intrafamiliar contra sus propios progenitores.

Además, según se especifica en la publicación, el hombre fue detenido por la Policía y llevado a un CAI, pero lo soltaron. Poco tiempo después, el señalado continuó con las amenazas a los vecino y a los perros.

“Debe recibir asistencia en salud mental, es un peligro para la sociedad”, “después se asombran de que la gente tome justicia por mano propia, pero cómo no va a ser así si este tipo de gente hace lo que le da la gana y no pasa nada”, “cuando hiera a alguien o lo hieran a él, entonces ahí si actúan” y “la importancia de empezar a ponerle cuidado a la salud mental o nos vamos a terminar matando todos con todos”, son parte de los comentarios que están en el ‘post’.

¿Cómo puedo denunciar el maltrato animal en Bogotá?

Cuando la vida o la integridad de un animal en la capital está en riesgo inminente, la acción inmediata es crucial. En situaciones de flagrancia o emergencia, como agresiones directas o animales gravemente heridos, debe denunciar a la línea de emergencias 123. Este canal es fundamental para activar de manera rápida a las autoridades competentes, como la Policía y los equipos de rescate y atención veterinaria de emergencia, asegurando una respuesta oportuna para detener el abuso o prestar auxilio vital.

Para aquellas situaciones que no constituyen una emergencia, pero que evidencian condiciones de maltrato, abandono, negligencia o tenencia irresponsable, existen canales de denuncia formal que permiten iniciar un proceso de investigación. Los ciudadanos pueden contactar directamente a la autoridad de protección animal de la ciudad a través de la línea contra el maltrato animal (601 439801), teniendo en cuenta sus horarios específicos de atención para asegurar que su reporte sea recibido. Adicionalmente, se ha habilitado el correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co como una vía eficaz para enviar pruebas (fotos, videos, testimonios) y formalizar la denuncia.

