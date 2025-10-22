Un nuevo caso de maltrato animal ha causado repudio en redes sociales luego de que se difundiera un video grabado en un conjunto residencial de Suba, en Bogotá, donde un hombre fue captado mientras amenazaba con agredir a un perro comunitario utilizando un palo.

Sigue a PULZO en Discover

Las imágenes, registradas por una residente del sector, muestran al sujeto en evidente estado de alteración, vociferando amenazas contra el animal. En el video se escucha decir: “Ese perro no es del conjunto, donde lo vuelva a ver, lo m4to”.

(Lea también: Indignación en Quindío: detienen a un hombre por brutal agresión a un cachorro y crece clamor por la Ley Ángel)

Sus palabras, divulgadas por los vecinos, provocaron una ola de rechazo y preocupación entre los habitantes de la zona, quienes exigieron la intervención de las autoridades.

Lee También

De acuerdo con el registro, el hombre sostenía un palo mientras discutía con varios residentes que trataban de calmarlo. En medio del altercado, un empleado del conjunto intervino para proteger al perro e impedir que fuera lastimado, lo que desató una nueva confrontación. El trabajador también fue intimidado verbalmente por el agresor, hecho que quedó grabado.

Este sujeto violento amenazó con matar a un perrito de la comunidad con un palo, en la localidad de Suba, Bogotá. Un empleado protegió al perrito y terminó siendo amenazado también 🤬@PoliciaBogota

Pedimos a las autoridades atender esta denuncia. no puede ser que cualquier… pic.twitter.com/owRNaU3Uvf — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) October 21, 2025

Los testigos decidieron grabar todo el episodio y publicarlo en redes sociales como forma de denuncia, lo que desencadenó un amplio debate sobre la violencia contra los animales y la falta de acciones oportunas frente a estos casos.

(Lea también: Un grupo de jóvenes emborrachó a un perro de la calle: lo peor es que estaban privados de risa)

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte de la Policía ni de las autoridades distritales. Tampoco se han reportado medidas disciplinarias o judiciales contra el presunto responsable.

Sin embargo, los residentes del conjunto y organizaciones defensoras de animales han solicitado mayor vigilancia en zonas residenciales, así como la implementación de protocolos de protección para los animales comunitarios y para el personal que interviene ante situaciones de maltrato.

El caso, que ha causado múltiples reacciones en plataformas digitales, se suma a la creciente preocupación por los episodios de violencia hacia los animales en la capital. La ciudadanía pide que no quede en la impunidad y que se fortalezcan las sanciones para quienes incurran en actos de crueldad.

* Pulzo.com se escribe con Z