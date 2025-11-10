En Antioquia confirmaron que el perro entregado por el señalado responsable de un brutal caso de maltrato animal en Bolívar es el mismo que aparece en el video que causó rechazo en todo el país. Después de esto, un análisis forense veterinario de la Universidad Remington (Uniremington) determinó la compatibilidad entre el animal maltratado y el que fue entregado en Yarumal.

Según detalló El Colombiano, el perro se encuentra bajo observación en la Clínica Veterinaria Uniremington, donde recibe atención por las lesiones ocasionadas. Los especialistas le diagnosticaron una incapacidad veterinaria de 15 días. Julio César Aguirre Ramírez, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, explicó que el examen confirmó la identidad del canino y precisó que “no hay dos pieles idénticas”, lo que permitió establecer un alto nivel de coincidencia entre ambos ejemplares.

El medio citado destacó que la gerente de Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia, Dionisia Yusti Rivas, atribuyó la entrega del agresor a la presión ciudadana derivada de la recompensa ofrecida por el gobernador del departamento. La funcionaria indicó que gracias a esa acción el hombre se presentó ante las autoridades y entregó al perro, que fue puesto bajo custodia de la universidad para su tratamiento.

El diputado Edison Molina resaltó que este caso marca un precedente, pues por primera vez se aplicó una prueba pericial en un hecho de maltrato animal desde la entrada en vigor de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que protege el bienestar de los animales.

El Colombiano citó al decano Aguirre Ramírez, quien explicó que el perro sobrevivió gracias a su edad —menos de dos años—, lo que le otorgó una mayor elasticidad corporal frente a los golpes. Sin embargo, el especialista advirtió que el animal presenta un daño neurocognitivo severo y múltiples politraumas. A pesar de estar fuera de peligro, aún no se encuentra en óptimas condiciones.

Cabe mencionar que el presunto agresor fue dejado en libertad tras presentarse voluntariamente ante la Policía de Antioquia. La Fiscalía General de la Nación será la encargada de determinar los cargos. La Gobernación informó que, una vez se recupere, el perro podrá ser entregado en adopción.

