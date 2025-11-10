En medio de los casos de maltrato animal en Colombia y más problemas que ponen en riesgo a perros y demás, Transmilenio anunció una decisión para el cuidado dentro de los diferentes puntos.

Sigue a PULZO en Discover

Así se firmó un convenio con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en un plan que busca apoyar casos específicos que suelen ser una complicación hasta ahora sin solución: el abandono y el maltrato.

Según informó el sistema de transporte masivo de Bogotá sobre los perros, entre las especies más afectadas por este problema cada vez más frecuente, el acuerdo entre las entidades permite:

Atender casos de abandono o maltrato.

Capacitar a conductores en primeros auxilios veterinarios.

Promover campañas de tenencia y transporte responsable.

“Este convenio fortalecerá la atención y cultura ciudadana frente al cuidado animal en el Sistema”, destacó la gerente general María Fernanda Ortiz, replicada por la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la empresa.

Lee También

“Esta articulación permitirá atender de manera oportuna y efectiva a los animales abandonados en el Sistema. Este año, gracias a la acción del equipo en vía, 4 animales fueron entregados a fundaciones, 18 regresaron con sus tenedores y 24 fueron dados en adopción. Con la puesta en marcha de este convenio esperamos que los animales reciban una atención adecuada y que logremos trabajar en materia de cultura ciudadana para la tenencia y transporte responsable de animales”, afirmó Ortiz en comunicado replicado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

De hecho, según informó esa entidad, este proyecto empezó con pie derecho y se registraron los primeros resultados positivos en la capital colombiana.

“Gracias al convenio de Transmilenio e IDPYBA, nuestro equipo BAR atendió el caso de tres perritos en malas condiciones cerca a la estación Bicentenario”, señaló la cuenta institucional de esa entidad en X.

Asimismo, se informó que hizo ante ese evento: “Los animales fueron aprehendidos por Carabineros y entregados al IDPYBA para su recuperación integral”.

El convenio contempla la puesta en marcha de campañas de cultura ciudadana, capacitación en primeros auxilios veterinarios para el personal operativo, acompañamiento jurídico en casos de maltrato y la articulación de acciones con entidades competentes para garantizar la atención integral a los animales y a sus cuidadores.

“Desde el IDPYBA dispondremos de nuestro personal que acceda a las estaciones y portales del Sistema, con el fin de realizar visitas en las zonas donde se reporten casos de animales en riesgo. Además trabajaremos en el sistema para que cada conductor sea garante de protección animal en su trabajo”, aseguró Antonio Hernández, Director del IDPYBA.

¿A dónde llamar por un perro abandonado o maltratado en Transmilenio?

Si se conoce un caso de maltrato animal, es posible reportarlo a la línea 123 o al (601) 4399801. El horario de atención de la línea es de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados, domingos y festivos de 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

El convenio contempla la creación del Bloque de Atención y Rescate (BAR), nuevo equipo dedicado a la recuperación de aquellos animales utilizados con fines de explotación dentro del Sistema.

Además, se dispone de herramientas como lectores de microchips para la identificación de mascotas, recorridos semanales en estaciones y portales, así como la socialización de la ruta de atención para animales atropellados.

El convenio estará vigente hasta el primer semestre de 2026 una vez concluido este periodo se evaluarán las necesidades y resultados para definir un nuevo acuerdo que continúe fortaleciendo la protección animal en los distintos espacios de TransMilenio.

Previo a la firma del convenio, el equipo veterinario del IDPYBA y funcionarios de Transmilenio han adelantado recorridos semanales en los que abordaron a usuarios con animales para verificar su estado de salud.

Cabe resaltar que toda persona tiene derecho de ingresar al Sistema con animales de compañía y ayudas vivas, siempre y cuando cumpla con los requisitos indicados en el Manual de la Comunidad Usuaria del Sistema de Transporte Público de Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z