Una escena conmovedora se presentó en la tarde de este 10 de noviembre en el barrio El Tintal, de la localidad de Kennedy (Bogotá), cuando unos ciudadanos hicieron una cadena humana para salvar a un perro que cayó en un caño y que estaba siendo arrastrado por la corriente, mostrando que cuando se quiere y se puede, se puede trabajar en equipo para lograr un fin.

Esta noticia, junto a la del canino que logró sobrevivir a un brutal maltrato, son un alivio para quienes ven en estas mascotas un compañero, amigo y una familia, a pesar que algunos desadaptados los abandonen, los golpeen o los griten para desquitarse de todo lo que les pasa en el día a día. Por eso es importante considerar que si siente que no puede tener a un can, es mejor abstenerse de adoptar uno.

Ahora bien, volviendo al rescate en el barrio El Tintal, en una publicación hecha por Colombia Oscura en X, se observa cómo cerca de nueve personas hicieron una cadena humana para salvar a un perro que cayó al caño de ese sector de la ciudad. En esta maniobra se ve que participaron jóvenes, mujeres y hombres, quienes se ubicaron desde el borde de ese cuerpo de agua hasta la parte baja donde se encontraba la mascota.

Luego de varios minutos, mientras que el canino trataba de acercarse a la orilla, el ciudadano que estaba en el borde del agua logró tomarlo por el collar y empezar a subirlo, a medida que todos iban halando hacia la parte de arriba hasta salir a la parte plana. Finalmente, el perro llegó al prado que está a la orilla del caño y empezó a sacudirse el agua de su pelo, con movimientos que reflejaron su felicidad y que contrastaban con la alegría de quienes lo rescataron.

#EMOTIVO. Una maravillosa escena conmovió a Bogotá luego de que varios ciudadanos se unieran para salvar a perrito que cayó a un caño y era arrastrado por la corriente. Vecinos y transeúntes dejaron de lado la prisa y formaron una cadena humana para rescatarlo y ponerlo a salvo.… pic.twitter.com/2QNen7uNxG — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 11, 2025

“Qué lindo ver la unión del humano por la bondad”, “los superhéroes existen”, “estas noticias son las que me alegran el día”, “Dios los bendiga. Estos son los ciudadanos que hacen pensar que todavía es posible la solidaridad”, “pero la mayoría de la gente es buena” y “son unos héroes por salvar la vida del perrito“, son solo algunos comentarios de los ciudadanos en la publicación en X.

¿Qué hacer cuando un perro se cae al agua?

El primer paso para proteger a su mascota de un accidente acuático es la prevención. Si tiene una piscina, asegúrese de que esté cercada o, en su defecto, invierta en una rampa de seguridad para mascotas que les permita salir por sí mismos si caen. Cuando esté cerca de lagos, ríos o el mar, mantenga a su perro con correa o supervisado de cerca. Para perros que disfrutan nadando o que son propensos a acercarse al borde, un chaleco salvavidas canino es una inversión crucial. Este no solo proporciona flotabilidad, sino que a menudo incluye un asa robusta en la espalda, facilitando un agarre rápido en caso de emergencia.

A pesar de las precauciones, un accidente puede ocurrir. Si su perro cae al agua, la prioridad es mantener la calma para poder actuar con rapidez y eficacia. Nunca se lance al agua sin pensarlo, especialmente si el perro está en pánico o si las condiciones (como una corriente fuerte) son peligrosas. Utilice el asa del chaleco salvavidas, si lo lleva, o agarre a su perro por el tronco, nunca por las patas o el cuello, para evitar lesiones y mantener su cabeza por encima del agua.

