Se vivió un percance durante el funeral de Miguel Uribe Turbay, llevado a cabo este miércoles 13 de agosto: un miembro de la Guardia Militar que custodiaba el ataúd del senador se desmayó en medio de la ceremonia.

Un joven de la Guardia Militar que custodiaba el cuerpo de Miguel Uribe se desmayó en plena eucaristía en honor al senador⬇️ #Colombia pic.twitter.com/LU7dUbJhhx — El Colombiano (@elcolombiano) August 13, 2025

Lee También

(Lea también: Padre de Miguel Uribe hizo petición especial a Álvaro Uribe: “La lucha más grande”)

El incidente se presentó a escasos metros del altar donde estaba ubicado el féretro de Uribe Turbay, el cual estaba custodiado por los guardias oficiales del Ejército que trasladaron al difunto desde el Congreso hasta la Catedral Primada, centro de Bogotá.

En medio de la ceremonia, uno de los uniformados se desmayó ante la mirada de los asistentes, por lo que tuvo que ser auxiliado por escoltas, un militar y hasta uno de los religiosos que hacía parte del funeral. Entre cuatro personas lo cargaron y llevaron a un costado del interior de la catedral para recuperarse.

Luego del imprevisto, la ceremonia se siguió llevando a cabo. La esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, dejó un mensaje en el que recordó a toda su familia. El padre del senador, Uribe Londoño, también habló y dejó un mensaje de unidad, principalmente para lo que viene en 2026. Sumado a ello, dejó entrever que se sabe quiénes fueron los causantes del asesinato.

Una vez finalizó el funeral, el cuerpo del precandidato presidencial fue trasladado al Cementerio Central, en la calle 26 de Bogotá. Allí, se le dio su santa sepultura.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.