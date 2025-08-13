Desde el Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), expresó su profundo dolor por la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En diálogo con Pulzo, Mac Master no solo rindió homenaje al senador del Centro Democrático, sino que lanzó un contundente llamado al presidente Gustavo Petro para buscar un diálogo productivo que desactive la polarización y fortalezca la democracia, en un momento de luto nacional.

Mac Master, visiblemente afectado, describió la pérdida de Uribe Turbay como un hecho que trasciende lo personal: “No solamente es triste para la familia y sus amigos, sino también para la democracia”.

El líder gremial destacó la trayectoria de Uribe, a quien calificó como “una voz bien intencionada, una voz firme en algunos temas como la seguridad”. Resaltó su optimismo y visión de futuro: “Era una voz que soñaba, que se imaginaba solucionando los grandes problemas de Colombia. Él siempre ponía un ejemplo: ‘si se pudo esto, por qué no vamos a poder solucionar esto otro’”.

Empresarios hacen un llamado al diálogo

Mac Master aprovechó la plataforma del Congreso Empresarial para instar al Gobierno de Petro a abrir canales de diálogo con el sector empresarial y las fuerzas políticas. “De aquí en adelante debemos seguir trabajando por el país, ojalá con la idea de que Colombia salga adelante. Ojalá podamos tener algún tipo de diálogo productivo con el Gobierno porque ha sido muy complejo”, afirmó.

El líder de la Andi, que previamente condenó el atentado contra Uribe Turbay y señaló los riesgos de los discursos de odio, reiteró la necesidad de desescalar la confrontación verbal que, a su juicio, alimenta tragedias como esta.

