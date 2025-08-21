Detuvieron a uno de los presuntos autores materiales del atentado con explosivos en Cali, ocurrido este jueves 21 de agosto. Unos sujetos dejaron un carro bomba al frente de la base de la Fuerza Aérea y lo detonaron, dejando el triste saldo inicial de 5 personas fallecidas y otras 36 heridas.

Videos que circulan en redes muestran el horror que se vivió en el sector de la carrera Octava, donde hay varios locales comerciales. Varios vehículos quedaron en llamas y otros establecimientos completamente destrozados.

(Lea también: [Video] Así quedó local de Dollarcity tras atentado a base aérea de Cali; mercancía destrozada)

Momentos después de la detonación, se conocieron las imágenes de uno de los presuntos responsables del crimen. El sujeto fue atrapado por la comunidad del barrio aledaño a la base Marco Fidel Suárez. El aprehendido portaba un uniforme azul oscuro, presuntamente para camuflarse como operario en alguna empresa, y estaba tendido en el suelo.

Lee También

BALANCE PRELIMINAR Y EXTRAOFICIAL del atentado terrorista contra la Base Aérea Marco Fidel Suarez Al parecer lo cogieron pic.twitter.com/y5Mgusehky — Confesiones Univalle Cali Oficial (@cfunivalle) August 21, 2025

Los testigos lo tuvieron retenido e intentaron golpearlo, pero la situación se evitó por la presencia de miembros de la Policía y el Ejército, quienes intervinieron para que el sospechoso no muriera linchado.

Momentos después, tres uniformados se lo tuvieron que llevar corriendo, ante la indignación de los presentes que querían tomar justicia por mano propia.

Si lo cogieron pero uno se voló pic.twitter.com/C0wSHNt0oD — Theo (@Theonathaniel23) August 21, 2025

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, endureció la seguridad en la ciudad y ordenó la restricción del paso por el sector para camiones de más de 4 toneladas entre las 7 p. m. a las 4 a. m. Sumado a ello, anunció una recompensa de 400 millones de pesos para quienes brinden información relevante que dé con el paradero de los autores intelectuales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.