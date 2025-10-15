Daniel Quintero, quien es uno de los favoritos del presidente Gustavo Petro para que lleve las banderas de su partido, Pacto Histórico, en las próximas elecciones presidenciales, tomó la decisión de no participar en la consulta.

“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra de nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma”, indicó Quintero en un video que subió a sus redes sociales.

La determinación de Quintero se conoció luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara que el próximo 26 de octubre, en el marco de la elección de los consejos de juventudes, se hará una consulta interpartidista y no se permitirá el uso del logo del Pacto Histórico en los tarjetones.

#Política | Daniel Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico, argumentando que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral cambiaron las reglas a último momento convirtiendo esta iniciativa en una consulta interpartidista. pic.twitter.com/EnchUYVfwe — La FM (@lafm) October 15, 2025

¿Por qué Quintero se retira de la consulta de octubre de 2025?

Según informó El Tiempo, se trata de un concepto del organismo electoral que indica que el vencedor no podría participar en otro proceso en marzo con otros partidos, sin que caigan en doble militancia.

“Si la consulta se interpreta como selección de candidato presidencial, el resultado tendría carácter obligatorio según el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011. En este caso, la persona ganadora no podría participar después en otra consulta interpartidista, porque ello configuraría doble militancia o incumplimiento de una decisión popular obligatoria”, recogió el citado medio sobre la norma.

