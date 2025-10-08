Este miércoles 8 de octubre, la Registraduría Nacional, entidad encargada de la organización electoral, aseguró que la consulta interna del Pacto Histórico se llevará a cabo el próximo 26 de octubre de 2025.

Esta consulta tiene como propósito decidir el candidato presidencial del partido de Gustavo Petro para las elecciones de 2026 y el orden de las listas al Congreso por este sector político.

No obstante, la confirmación de la consulta interna llega en medio de un contexto político complejo, pues surge como respuesta a un fallo inicial del Tribunal Superior de Bogotá que revocó una medida cautelar que avalaba la inscripción de candidatos.

Esto provocó incertidumbre y tensiones; sin embargo, la Registraduría aclaró la situación al confirmar que llevará a cabo la consulta, indicando que el Tribunal no tenía competencia para suspender los procedimientos internos del Pacto Histórico.

Por esta razón, precandidatos como Daniel Quintero, en redes sociales, reaccionaron frente a la determinación del organismo y habló de “intentos de sabotaje o división provenientes de sectores tradicionales”, según recogió Semana.

“Se cae otro intento de las roscas de la derecha del país por tratar de dividir al Pacto Histórico”, dijo Quintero en un video en ‘X’ a su vez que se demostró satisfecho con la decisión.

“Sabíamos que jurídicamente estaba blindado el proceso, que lo habíamos hecho bien”, agregó el exalcalde de Medellín, quien enfrenta varios procesos en la Fiscalía.

Daniel Quintero, precandidato presidencial del Pacto Histórico, celebró la decisión de la Registraduría de mantener la consulta del 26 de octubre. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/zRMWBQEas6 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 9, 2025

¿Qué indicaron Carolina Corcho e Iván Cepeda sobre la consulta del Pacto Histórico?

Por su parte, Iván Cepeda, aunque aún no se pronuncia luego de la aclaración del registrador Hernán Penagos, había anticipado luz verde para el mecanismo.

“Sí, sí va a haber consulta, es muy importante que la ciudadanía lo tenga claro, no hay ninguna orden que esté dirigida al señor registrador que diga que se debe suspender la preparación de la consulta”, indicó Cepeda en entrevista con Caracol Radio.

LA CONSULTA CONTINÚA pic.twitter.com/OsRUZSYxfE — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 8, 2025

De la misma manera, Carolina Corcho también hizo una publicación en la que dio un parte de tranquilidad a sus simpatizantes y recalcó que no existe un fallo judicial que frene ese proceso.

“No hay ningún fallo ni orden de un juez de la república que ordene suspender la consulta. Se ha movilizado la institucionalidad electoral del país haciendo inversiones millonarias de recursos públicos para poder instaurar las mesas de votación”, indicó Corcho.

¡La consulta sigue en firme y vamos hasta el final! ✊ Este 26 de octubre te invito a que me acompañes con tu voto. Demos juntas y juntos el primer paso para hacer historia en Colombia, es hora de que el país tenga, por primera vez, una mujer presidenta. #NiUnPasoAtrás pic.twitter.com/LW6AL7vMgP — Carolina Corcho (@carolinacorcho) October 8, 2025

