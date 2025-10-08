El anuncio fue hecho por el registrador delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, quien aseguró que el proceso continúa sin suspensión y con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

(Lea también: “Si Corcho y Cepeda no se unen, les gana Quintero”: Bolívar alerta sobre qué pasaría en consulta)

De acuerdo con el boletín oficial, la jornada de consulta también servirá para definir a los candidatos del movimiento a las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, y se desarrollará bajo las garantías de transparencia y supervisión correspondientes.

“La consulta fue solicitada por varios partidos hace más de un mes y dentro del término legal. Por tanto, la Registraduría no tiene competencia para suspenderla”, explicó Suárez, tras un encuentro sostenido con los representantes legales de los partidos y movimientos que integran el Pacto Histórico, entre ellos la Colombia Humana, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.

Lee También

#ATENCIÓN | La Registraduría confirmó que sí se realizará la consulta popular para elegir al candidato presidencial del Pacto Histórico. El delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, explicó que, tras un estudio técnico, se concluyó que el reciente fallo del Tribunal de… pic.twitter.com/W05BS8FKXE — La FM (@lafm) October 8, 2025

La autoridad electoral reiteró que el proceso no ha sido suspendido “por ningún órgano judicial ni por temas de organización logística” y enfatizó que se avanza con la planeación del evento. “Este espacio de diálogo se da con el acompañamiento de los delegados de la Procuraduría General de la Nación”, añadió el comunicado.

Lee También

Con esta confirmación, la Registraduría despeja las dudas sobre una posible cancelación o aplazamiento de la jornada, garantizando que el proceso democrático dentro del movimiento se desarrollará en la fecha prevista: domingo, 26 de octubre de 2025.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.