Recientemente se conoció la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica que analiza el panorama electoral de los precandidatos presidenciales en Colombia. El sondeo, publicado por El Tiempo, mostró cómo están paradas las diversas corrientes políticos en la carrera para llegar a la Casa de Nariño en 2026.

La izquierda no se queda atrás y ya está calentando motores para encontrar a su candidato único. Desde la baraja del oficialismo se han sacado varios nombres, sin embargo, la reciente medición ha mostrado que hay dos aspirantes que tendrían más alcance por parte de los votantes de sectores alternativos y que serían los principales en ganarse el visto bueno de Gustavo Petro.

Si se hace caso a lo que dice la encuesta, Gustavo Bolívar y Daniel Quintero serían los principales contendientes en tomar las banderas del oficialismo y mantener el poder en el siguiente periodo presidencial, según se mostró en el sondeo hecho únicamente con nombres de la izquierda. El excandidato a la Alcaldía de Bogotá logró un 29,2 % en la intención de voto, mientras que el exalcalde de Medellín, un 20 %, lo que los pone como las centrales figuras afines al petrismo.

A ellos les siguen María José Pizarro, con un 16,7 %; Iván Cepeda con 10,7 %; la exministra Carolina Corcho, que tiene una intención de voto de 8,8 %; Susana Muhamad (5,2 %); Camilo Romero (3,3 %), y Carlos Caicedo con un 2 %.

Aunque Bolívar lidera por parte de la izquierda, todo parece indicar que no es el indicado de Gustavo Petro, ya que estaría buscando un candidato de una ala más moderada, ¿la razón? Según afirman dentro del partido, el mandatario querría a alguien que no sea directamente del Pacto Histórico y que no haya sido tan aliado acérrimo a su Gobierno.

La consulta interna del petrismo se llevaría a cabo en octubre para conocer quién se medirá, previamente, con otros candidatos de sectores alternos, esto para tener un candidato único de la izquierda.

Vicky Dávila y Miguel Uribe lideran intención de voto en encuesta

Si se siguen los resultados de la medición de Guarumo y Ecoanalítica, la agenda progresista deberá pensar muy bien a quién dejará como su representante para las elecciones de 2026. Esto se debe a que los políticos de la izquierda no lideran las encuestas.

El sondeo, que se hizo entre el primero y el 5 de julio, mostró que Miguel Uribe y Vicky Dávila son quienes encabezan la intención de voto. El senador, quien actualmente lucha por su vida, obtuvo un 13,7 % en la encuesta que incluye a los candidatos de todas las orillas políticas, mientras que la exdirectora de revista Semana le sigue con 11,5 %. Debajo de ellos dos está Bolívar con un 10,5 %.

“Cada día es más claro que nos puede tocar contra la izquierda radical en segunda vuelta, y los vamos a derrotar. Todos unidos. Hay que ganar en primera vuelta”, expresó Dávila a través de Twitter al conocer los resultados.

