El reconocido cantante Charlie Zaa se ha convertido en sujeto de investigación por parte de la Fiscalía debido a posibles conexiones con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar dado de baja en 2005. La sospecha principal es que el artista habría operado como testaferro, es decir, haber adquirido propiedades bajo su nombre con fondos provenientes del mencionado grupo paramilitar, según informó Semana.

“Se solicitaron medidas cautelares para intervenir varios terrenos a nombre de Charlie Zaa, ubicados en Ibagué, Tolima, Villavicencio y Girardot como parte de la investigación”, afirma un portavoz de la Fiscalía. Uno de los actores principales en este caso es alias ‘Daniel’, exjefe del bloque Tolima, quien falleció mientras cumplía su sentencia en La Picota, según informó El Tiempo.

‘Daniel’, también conocido como ‘Potecrema’, ‘Daniel Boom’ o ‘Sebastián’, fue un hombre de confianza de Carlos Castaño, líder histórico de las AUC, y se unió al grupo paramilitar en 1999. Años antes de involucrarse en las autodefensas, este hombre, cuyo nombre real era Martínez Goyeneche, había sido teniente en el Ejército Nacional, de acuerdo con la citada revista.

Las declaraciones en la Corte apuntaron a que Zaa y alias ‘Daniel’ poseían propiedades y negocios compartidos. Un exparamilitar, identificado como Ricaurte Soria, declaró que “un familiar cercano a Charlie Zaa visitaba a alias Daniel de forma frecuente en prisión para darle informes sobre una discoteca en Ibagué que conectaba a ambos”.

“Daniel dijo que iba a comprar unos locales en un centro de Girardot, es cuando Juan David me comenta que los locales estaban a nombre de Charlie Zaa, no sé qué haya pasado con el resto de la plata, porque no creo que los locales hayan costado 3.000 millones de pesos”, dice el testimonio que reposa en la Fiscalía.

Las consecuencias legales de estas acusaciones son significativas. Si se demuestra que Zaa adquirió propiedades con recursos ilegales, estas serían confiscadas y pasarían a ser propiedad del Estado. “Esto se da en el marco de la Ley 925, que estipula la obligación del Estado de reparar a las víctimas del conflicto armado y del crimen organizado”, explica un experto en derecho penal al rotativo.

La carrera y reputación de Zaa podrían verse seriamente afectadas si estas alegaciones avanzan y se prueba su culpabilidad. Cabe resaltar que hasta el momento el artista no ha hecho declaraciones sobre los hechos ni sobre las investigaciones que están en curso. La Fiscalía está recopilando evidencias y testimonios que puedan aportar luz a este caso. El objetivo es determinar si Charlie Zaa tuvo participación en los negocios y actividades del Bloque Tolima.

En resumen, la investigación indica que alias Daniel, antiguo líder paramilitar, podría haber utilizado propiedades y negocios a nombre de Charlie Zaa para ocultar el origen ilegal de esos bienes. La confiscación de estos activos, de comprobarse su origen ilícito, forma parte del proceso de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado y de las organizaciones criminales en Colombia.

