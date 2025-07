El conocido cantante de boleros románticos Charlie Zaa se encuentra en aprietos debido a una grave investigación judicial que amenaza sus bienes, valorados en más de 25.000 millones de pesos. La Fiscalía General de Colombia ha solicitado medidas cautelares que incluyen el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre las propiedades del artista, según informó revista Semana.

(Vea también: A ‘el Costeño’ le pagaron millonada por organizar atentado a Miguel Uribe y cifra escandaliza).

Los testimonios de exmiembros del Bloque Tolima sugieren que el artista, cuyo nombre real es Carlos Alberto Sánchez Ramírez, podría haber actuado como testaferro del citado grupo paramilitar. De acuerdo a la investigación, el centro comercial Oasis y la discoteca del mismo nombre en Girardot y dos discotecas en Ibagué, Kapachos y Solaris, parecen ser las principales propiedades adquiridas con fondos ilegales del grupo, según explicó la Fiscalía replicada por la citada revista.

(Vea también: Nicolás Petro estaría en la mira de narcos y por eso se tomó radical decisión con él)

Lee También

El vinculo entre Charlie Zaa y Daniel Goyeneche, alias ‘Daniel’, líder del Bloque Tolima, fue corroborado por exintegrantes del grupo paramilitar. Un testimonio llave, provisto por Ricaurte Soria, excomandante financiero del Bloque Tolima, detalló las visitas regulares de un familiar de Zaa a alias ‘Daniel’ para tratar asuntos financieros relativos a la discoteca Kapachos, reforzando el lazo entre ambos, según el citado medio.

Además, otra declaración, emitida por Indalecio José Sánchez, apunta al centro comercial Oasis como un punto clave donde se habrían invertido recursos ilegales, asegurando una mesada a los hijos de un exjefe paramilitar fallecido, conocido como ‘Elías’. Harry Widman Malo, una persona de confianza de alias ‘Daniel’, habría administrado tanto las discotecas de Girardot como las de Melgar, sugerindo que estas propiedades operaban como fachada para el líder paramilitar, de acuerdo con el informe periodístico.

Uno de los que habló, identificado como Ricaurte Soria, dio detalles de la supuesta relación de Zaa con los paramilitares: “Le puedo decir, en el año 2000 que él [refiriéndose a Charlie Zaa] era muy amigo de alias Daniel. Eso lo hemos dicho todos los postulados, eso lo ha dicho el segundo comandante del Bloque, alias Juancho; esta persona lo visitaba frecuentemente, eso todo el mundo lo sabe”.

Además, este testigo señaló incluso a un familiar del cantante: “Tuve la oportunidad de estar en el pabellón ERE3 de Justicia y Paz de Bogotá, en donde un primo de Charlie Zaa visitaba al Comandante Daniel cada ocho días e iba a entregarle cuentas de la Discoteca Kapachos de Ibagué. Esto no solo lo sé yo, sino también todos los comandantes de estas propiedades que tenía ‘Daniel’ con Charlie Zaa”.

La Fiscalía resaltó que aunque las compras de los lotes para el centro comercial están documentadas, otros aspectos como la construcción y adecuación del complejo carecen de registros financieros, lo cual produce incertidumbre sobre el origen de esos recursos.

En su defensa, Charlie Zaa argumentó que los lotes para construir el centro comercial fueron comprados por su padre con dinero proveniente de las regalías de sus discos. No obstante, estas explicaciones no han convencido a la Fiscalía, la cual mantiene la solicitud de extinción de dominio sobre los bienes del artista. La esposa de Zaa no ha emitido declaraciones públicas, pero mencionó que están consultando con sus abogados y que prefieren no opinar para no afectar el buen nombre del cantante.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.