Después de que la gira Huracán Ambulante de Enrique Bunbury comenzara en México el 7 de junio , y pasara también por El Salvador, Guatemala y Honduras, el turno le toca a Colombia. El cantante español se presentará este sábado 28 de junio y el próximo 5 de julio en Bogotá y Medellín, respectivamente, y para calentar a sus fanáticos, le contó a Pulzo que los enloquecerá con un puente que les tiene preparado.

En este ‘show’, Bunbury recordará su etapa con ‘Huracán Ambulante’, la agrupación con la que trabajó durante gran parte de su carrera, y en su diálogo con este medio habló de lo que tiene preparado para Colombia

¿Hubo algún cambio en el ambiente del público luego del regreso a los conciertos, más cuando hace unos años había anunciado un retiro de los escenarios?

Los conciertos de vuelta fueron muy emocionales, no solo para el público, también para mí el comprobar que efectivamente podía estar de vuelta en un escenario y que además tenía el cariño del público, fueron 11 conciertos solo y cada uno de ellos lo guardo como un recuerdo magnifico porque fue increíble.

¿El regreso con el Huracán Ambulante es lo único adicional que va a tener esta gira o hay algunas sorpresas?

Esta es una gira que no tiene nada que ver con la anterior ni con ninguna. En este caso puede tener algo que ver con las que hacía con el Huracán de hace 20 años. Serán especiales porque revisaremos esa parte del repertorio y lo unimos con mi nuevo disco que estoy publicando. Hay un material muy interesante. En conjunto, daremos un espectáculo que espero que les guste a todos.

¿Hay alguna anécdota cuando los integrantes del Huracán Ambulante se enteraron del reencuentro para hacer una gira de conciertos?

Yo fui hablando con ellos uno a uno. Entendía que habían pasado 20 años. Realmente yo partía [comenzaba] las conversaciones aceptando un no como respuesta porque cada uno tenía proyectos especiales, cada uno estaba en una posición en la que me podían decir que no. A mí me sorprendió que todos estuvieran conformes, porque la verdad si había uno que fallaba, no nos uníamos.

¿Qué es lo que caracteriza este nuevo álbum ‘Cuentas pendientes’ y qué lo hace diferente de los anteriores trabajos?

Es un disco que mira hacia la música tradicional. Es cierto que mucha de esa música la escuchamos en las cantinas, en los salones de baile, que de alguna forma tienen una serie de connotaciones. Sí me imagino a algunos que estarán disfrutando del disco a lo mejor bebiendo de más.

¿El gallo que aparece en la portada, videos y arte de ‘Cuentas Pendientes’ qué significado tiene?

El gallo apareció en la sesión de fotos que realizamos en La Habana. Conocimos a un hombre que se dedicaba a las peleas de gallos y de repente pensamos que debería salir un gallo de pelea en la portada. Es un símbolo de este disco, porque se hacen reflexiones sobre el pasado, sobre la lucha, los obstáculos; reflexiones sobre el presente y miradas hacia el futuro, además de que el gallo de pelea tiene cierta conexión con Latinoamérica”.

¿Ha pensado en hacer alguna colaboración con algún artista del folclor colombiano?

Me hubiera encantado hacer una colaboración con Totó la Momposina. Me fascina toda esa música de tambores y tenía un disco suyo, ‘El pescador’, que me fascinaba, que suena en mi casa muchísimo. Esta música tan propia del Caribe; sería fantástico poder algo así. No sé qué saldría, pero sería maravilloso.

¿Qué espera el público de esta nueva gira de conciertos?

Van a disfrutar mucho del puente entre la época del Huracán, ´Pequeño’, ‘Flamingos’, y esta con ‘Cuentas pendientes’, y lo único que puedo decir es que voy a llevar un traje muy bonito, lo demás se tiene que resolver en el escenario, vamos a vivir un momento único.

Durante más de 20 años el cantante ha publicado más de 10 álbumes, entre los que se encuentran trabajos inolvidables como ‘Pequeño’, ‘Flamingos’, ‘El viaje a ninguna parte’ y otros discos que se ha convertido en la banda sonora de muchas generaciones. Algo que caracteriza a Bunbury es la búsqueda e investigación musical, experimentar con sonidos de diferentes partes del mundo. Un ejemplo de esto es su álbum debut en el que probó los sonidos del lejano oriente y lugares de África. Y cómo olvidar el icónico ‘El viaje a ninguna parte’, con pinceladas de ritmos latinos y mediterráneos que logran un equilibrio perfecto con el rock.

¿Quién es Enrique Bunbury?

Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy es el nombre real del famoso cantante y compositor nacido en Zaragoza (España) en 1967. Una historia apunta a que el artista tomó el apellido Bunbury del libro ‘La importancia de llamarse Ernesto’, del autor Oscar Wilde, en el cual uno de los protagonistas usaba ese nombre para un ‘alter ego’ ficticio; pero realmente Enrique tomó el apellido de una amiga de infancia a quien le pidió permiso de usarlo cuando él fuera famoso.

Eso ocurrió años más tarde, cuando llegó a ser el líder de la legendaria banda Héroes del Silencio, agrupación formada a mediados de los años 80 que tuvo un recorrido exitoso hasta llegar a su desintegración en 1996. Luego, el cantante inició una carrera en solitario creando álbumes con un sonido particular sumado a su inconfundible voz. Trabajos como ‘Palosanto’, ‘Flamingos’, ‘Licenciado Cantinas’ forman parte de una serie de álbumes que marcaron la trayectoria de Bunbury y su evolución musical, así como la experimentación de sonidos de diferentes partes del mundo. Un ejemplo de ello es ‘Cuentas pendientes’, un disco cargado de ritmos latinos, canciones enmarcadas en la bohemia donde el artista mezcla sonidos como la cumbia, flamenco y tango.

Este año, Enrique Bunbury vuelve al ruedo con un álbum titulado ‘Cuentas pendientes’, que marca una gran diferencia con su antecesor, ‘Greta Garbo’. En el nuevo disco se vuelca al rescate de melodías muy latinas, con un ambiente enmarcado en la intimidad y la aparición de la guitarra española y la cumbia morricone.

¿Cómo se llama la gira de Enrique Bunbury?

La nueva gira del cantante se llama ‘Huracán Ambulante Tour 2025’; tiene el mismo nombre de su agrupación en su proyecto en solitario, despues de Héroes del Silencio. El español decidió llamar a los miembros del Huracán para la gira de 2025, esto porque hace veinte años se disolvió lo que fuera su primera banda de apoyo. Por ese motivo, reunió a sus antiguos integrantes para iniciar una serie de conciertos que prometen ser el puente entre la etapa de álbumes icónicos como ‘Pequeño’, ‘Flamingos’ y ahora su reciente álbum ‘Cuentas pendientes’. Los conciertos serán un reencuentro con mucha nostalgia en el que se tocarán canciones inolvidables como ‘El extranjero’, ‘Infinito’ y otras que los seguidores del cantante seguramente se saben de memoria y van a cantar a grito herido.

¿Cuándo inicia la gira de Bunbury con el Huracán Ambulante?

Desde el 7 de junio comenzó una serie de 15 conciertos de Enrique Bunbury y el Huracán Ambulante. Esos conciertos empezaron en México pasando por otros países como Honduras, El Salvador Guatemala y ahora Colombia, país en el que se presentará en Bogotá, ciudad en la que ya logró un ‘sold out’ y promete ser un reencuentro inolvidable para los fans de Bunbury. En Medellín estará el 5 de julio en el 5 de julio en La Macarena.

