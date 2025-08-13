La actriz y presentadora colombiana Amparo Grisales volvió a ser tendencia en redes sociales luego de protagonizar un incidente durante el icónico desfile de silleteros en la Feria de las Flores de Medellín, el pasado 10 de agosto.

La diva de la televisión, quien asistió al evento como invitada especial, vivió una aparatosa caída en plena calle que, lejos de opacarla, terminó convirtiéndose en una muestra más de su actitud resiliente y su capacidad para salir airosa de cualquier situación.

El momento ocurrió mientras Grisales caminaba con elegancia sobre la vía, luciendo un pantalón blanco, tacones y una sonrisa que regalaba a la multitud que la aplaudía a su paso.

Saludaba con naturalidad, irradiando la seguridad que la caracteriza, cuando un detalle inesperado en su vestuario provocó el accidente. Según se aprecia en videos compartidos por asistentes, al parecer, el pantalón se enredó de forma inoportuna, lo que la hizo perder el equilibrio y caer en medio del desfile.

Aunque las reacciones del público fueron mixtas —con algunos lanzando bromas en redes y otros mostrándole apoyo—, para muchos el hecho reflejó a la perfección lo que la artista ha repetido en múltiples entrevistas: la importancia de levantarse ante las adversidades y no dejar que un tropiezo arruine el momento.

Fiel a su estilo, Amparo no permitió que la situación la desconcentrara. Apenas tocó el suelo, recibió la ayuda del actor Jhon Alex Toro, quien estaba presente en el evento. Con la misma elegancia que la caracteriza, se puso de pie, sonrió y continuó su recorrido como si nada hubiera pasado. La multitud, que inicialmente había reaccionado con sorpresa, estalló en aplausos ante la actitud de la actriz, reconociendo su profesionalismo y temple.

¿Qué dijo Amparo Grisales sobre su caída en Medellín?

Dos días después del incidente, este miércoles 12 de agosto, Grisales rompió el silencio y habló sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales. Con su característico sentido del humor y sin dramatizar el asunto, escribió:

“Estoy muy bien, ¡gracias! Huecos por todos lados… jajajaja. Pero ni un rasguño. ¡Dios me sostiene! ¡Abrazo!”

Estoy muy bien gracias!!

Huecos por todos lados !

Jajajaja

Pero ni un rasguño!!

Dios me sostiene !!abrazo!! https://t.co/hHlrpqf16a — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) August 13, 2025

De esta forma, dejó claro que no sufrió ninguna lesión y que el percance no pasó de ser un susto. Además, aprovechó el mensaje para enviar palabras de agradecimiento a sus seguidores y reiterar que sigue activa y enfocada en sus proyectos profesionales.

En el mismo pronunciamiento, la artista compartió detalles de la producción en la que está trabajando actualmente:

“Hola hola, gente linda. ¡Feliz grabando mi nueva serie de Caracol-Netflix! Estoy muy bien y blindando todo mi ser con mucha luz para que la mala onda de algunos no me toque. Soy luz… soy amor… soy pura y armoniosa. EIN OD MILVADO” —frase en hebreo que significa “no hay nada fuera de Él”—.

Hola hola gente linda!!

Feliz grabando mi nueva serie de Caracol Netflix !!

Estoy muy bien y blindando todo mi Ser con mucha Luz para que la mala onda de algunos no me toque!!

Soy Luz … Soy amor .. Soy pura y armoniosa!!

EIN OD MILVADO!!🙏💕 — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) August 13, 2025

El mensaje, cargado de optimismo y espiritualidad, fue celebrado por sus fanáticos, quienes resaltaron su capacidad para transformar un momento incómodo en una oportunidad para reafirmar su filosofía de vida.

El desfile de silleteros, una de las actividades más esperadas de la Feria de las Flores, fue testigo de este incidente que rápidamente se viralizó en redes sociales. Sin embargo, tal como suele ocurrir con Amparo, el verdadero protagonismo no estuvo en la caída, sino en la manera en que supo levantarse, mantener la compostura y continuar su camino.

Con su mensaje, Grisales dejó claro que, así como en la vida y en los escenarios, siempre se puede tropezar, pero lo importante es ponerse de pie con la frente en alto y seguir adelante, recordando que un momento difícil no define quién eres, sino cómo decides enfrentarlo.

