Durante una conversación emotiva y llena de sinceridad, Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre lo que ocurrió realmente entre ella y Amparo Grisales, una figura también icónica de la televisión colombiana.

(Vea también: Margarita Rosa tiró opinión sobre Petro que sorprendió: “No puedo decir que soy petrista”)

Aunque ambas han compartido generaciones en la pantalla chica, su amistad no ha estado exenta de altibajos, y recientemente, Margarita explicó cómo superaron una etapa de distanciamiento que se originó por un malentendido.

¿Por qué se pelearon Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco?

En entrevista con ‘Día a día’, Margarita contó que todo comenzó a raíz de una situación en redes sociales. “En un momento, Amparo Grisales escribió algo en Twitter sobre mí. No me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero eso me afectó y yo le respondí. Por eso nos distanciamos”, explicó la actriz y escritora.

Lo que parecía un simple cruce de palabras terminó afectando una relación que, aunque no era de amistad cotidiana, sí estaba cimentada sobre la admiración mutua y el cariño de años entre ambas.

¿Cómo se reconciliaron Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales?

Margarita reconoció que, con el paso del tiempo, sintió que esa distancia no tenía sentido y que era momento de sanar. “Después de un tiempo dije que teníamos que perdonarnos, porque yo amo a esa mujer”, afirmó con emoción. Fue entonces cuando decidió llamarla directamente.

“La llamé y le dije que la quería, que la respetaba y que no tenía sentido seguir alejadas por una cosa tan mínima. No me gusta la pelea. Eso no tiene sentido para mí”, agregó en ‘Día a día’.

Ese gesto de humildad y reconciliación las llevó a reencontrarse en un evento de Caracol Televisión, llamado ‘Ditu’, donde se dieron un cálido abrazo que selló el fin de sus diferencias. “Nos volvimos a ver en ese evento, nos abrazamos y fue muy lindo. De hecho, esa cartera que tenía puesta ese día me la regaló ella. Se la mostré y le dije: ‘Mirá, esta es la única cartera que uso para ir a los eventos, porque yo no soy mucho de comprar carteras’”, relató con una sonrisa. Pero no fue solo en ‘Día a día’ donde Margarita expresó sus sentimientos.

En una entrevista con la periodista Eva Rey, también dejó clara la profundidad de su afecto por Amparo. “Yo a Amparo la amo con pasión”, declaró. Durante esa conversación, Margarita volvió a mencionar que ambas habían tenido un “pequeño rifi-rafe”, causado por frases desafortunadas de parte y parte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)



Para De Francisco, lo esencial es el afecto que siente por Amparo Grisales, más allá de las diferencias o de las opiniones pasajeras que puedan surgir. “Yo la respeto, la admiro y la amo. Lo demás no importa”, concluyó.

La historia entre estas dos grandes mujeres de la televisión colombiana es un ejemplo de cómo el orgullo puede quedar a un lado cuando prevalece el cariño verdadero de la amistad.

Lee También

¿Cuántos matrimonios tiene Margarita Rosa de Francisco? Según la información más reciente, Margarita Rosa de Francisco ha tenido dos matrimonios y está planeando un tercer matrimonio para este año 2025, dijo De Francisco desde la ciudad de Cartagena. Sus matrimonios anteriores fueron con: Carlos Vives: Se casaron en 1988 y se separaron en 1990. Daniel Castello: Se casaron en 2003, pero la unión duró menos de un año. Actualmente, su pareja es Will Van Der Vlugt, un fotógrafo holandés con quien mantiene una relación desde hace 15 años y con quien planea casarse en una ceremonia íntima y simbólica en 2025.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.