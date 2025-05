Gustavo Bolívar calentó la contienda electoral de 2026 y condicionó su eventual candidatura presidencial a que el Pacto Histórico seleccione a su aspirante mediante una consulta democrática.

En diálogo con Semana, el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social aseguró que algunos sectores dentro del partido buscan imponer un nombre a dedo, lo que para él sería traicionar los fundamentos democráticos que motivaron su participación política.

“Tengo una condición y es que los candidatos del Pacto Histórico que no salen favorecidos en las encuestas se están moviendo para que el candidato o la candidata sea elegida a dedo. Yo no le jalo a eso. Si no hay una consulta, no le jalo porque estaría militando en un movimiento que no es democrático”, dijo.

Y añadió: “Caer en las mismas prácticas de los partidos que hemos criticado, como el Liberal, el Conservador, el que diga Álvaro Uribe y venga yo lo pongo, no. Eso no es un movimiento democrático y a mí no me interesaría estar en un movimiento antidemocrático“.

Incluso, el también exsenador dejó claro que, de no cumplirse con ese principio, ni siquiera buscaría una candidatura por firmas ni formaría un nuevo movimiento, sino que regresaría a su carrera de escritor.

“Si no hay consulta, no voy a la candidatura y me retiro del partido, del Pacto Histórico, porque sentiría una traición a los principios que me trajeron a la política… Me voy a escribir, vuelvo a mi vida anterior, no tengo ambiciones aquí, pero sí quiero que las decisiones las tome la gente, el pueblo, las bases”, precisó.

Según Bolívar, la derecha en Colombia podría enfocarse en figuras como Vicky Dávila, Germán Vargas Lleras y algún representante del uribismo; sin embargo, manifestó que en el Centro Democrático “no hay un candidato serio” capaz de liderar, ya que, para él, existe mucha dispersión y falta de credibilidad.

“Vicky, en las últimas encuestas, aparece de primera, segunda o tercera. Eso quiere decir que hay una tendencia ahí, mientras que los candidatos del uribismo y Vargas Lleras no pasan de cinco puntos. No marcan, no cohesionan, no conectan con las bases, siguen con su discurso del castrochavismo y 2022. Entonces, veo una final, una segunda vuelta de Vicky con el uribismo, contra el candidato del Pacto”, indicó en Semana.

En cuanto al centro político, Bolívar consideró que la división entre figuras como Sergio Fajardo y Claudia López dificultaría una candidatura sólida, ya que la falta de unión podría conducir a una derrota anticipada. “Lo de Claudia lo veo muy mal”, concluyó.

