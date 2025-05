La relación entre Gustavo Petro y Gustavo Bolívar atraviesa una dura crisis. El director saliente del DPS le confesó al presidente en un Consejo de Ministros que lo amaba. “Puede que no entremos a la campaña, esto lo decidirá la gente, pero lo hemos hecho porque le apostamos a este proyecto y si sacrificamos tantas cosas es porque amamos este proyecto, lo amamos a usted, presidente. Yo a usted lo amo”, le dijo el pasado febrero.

No obstante, hubo un impasse entre ambos y que tiene a Bolívar escribiendo frases de amor en su cuenta de X. Al parecer, al presidente Petro no le gustó que Bolívar presentara su renuncia al DPS para empezar su campaña a la Presidencia como el candidato de la izquierda.

El pasado 9 de mayo, Petro regañó públicamente a Bolívar durante un evento llevado a cabo en Tibú, Norte de Santander. El director de Prosperidad Social anunció una inversión de 52.000 millones de pesos en subsidios para los adultos mayores de la región, situación que no le gustó para nada a Petro.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Los que renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va y entra su remplazo que tiene que venir a hablar. Es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”, dijo Gustavo Petro.

La situación entre ambos tiene a Bolívar publicando tuits en su cuenta de X que son propios de una tusa. “El amor debe ser desinteresado o no es amor” y “Lo mejor es que nos demos un tiempo”, fueron las publicaciones de Bolívar en los últimos días.

El amor debe ser desinteresado o no es amor. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 10, 2025

Según Bolívar, el primero de estos trinos se refiere a la viralización de un ‘sticker’ en WhatsApp que hacía referencia a la declaración de amor suya al presidente. “Apareció uno que decía ‘presidente, yo a usted ya no lo amo’, entonces yo lo que le respondía es que el amor es un sentimiento muy grande que uno no puede estar cambiando”, explicó en entrevista con ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio.

¿Gustavo Bolívar todavía ama a Gustavo Petro?

Frente a esto, Néstor Morales le preguntó a Bolívar si repetiría aquella frase famosa que dijo en el Consejo de Ministros y si todavía ama al presidente. “Claro que sí. No sé si sea correspondido [risas]. Yo no he hablado con él después de lo de Tibú porque ya se fue a China y aspiro a hablar con él cuando regrese, pero vuelve el día que yo salgo. Espero que la semana siguiente, con calma, podamos hablar de todos los temas”, dijo.

