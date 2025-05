Bolívar, quien tuvo un encontronazo con Petro durante un evento del Gobierno, hizo una confesión acerca de 90 millones de pesos que son de la ‘primera línea’ y que él guarda en su cuenta bancaria.

El precandidato presidencial del petrismo hizo referencia a que no financió la ‘primera línea’ con armas y luego hizo la confesión del dinero.

“Yo nunca he financiado [a la ‘primera línea’] en el sentido de comprar las papas bomba y eso. Sobró plata y se les entregó un auxilio de 1,5 millones de pesos a los heridos y a los familiares de quienes perdieron la vida”, señaló Bolívar en Blu Radio.

“Todavía hay plata, todavía tengo 90 millones de pesos que no he podido entregar porque no sé a quién entregarlo. Yo les he dicho a los muchachos [de ‘primera línea’] para ver a quiénes se los entregamos. Eso está en el banco hace 3 años”, añadió.

Bolívar fue claro y dijo que el dinero es de la ‘primera línea’, razón por al cual no piensa usarlo para su campaña presidencial.

“Eso es de ellos, la Vaki se hizo con esa destinación. Algunos proponían que les diéramos la plata a los abogados que los defienden, pero los muchachos [de ‘primera línea’] no se han puesto de acuerdo y eso lleva en el banco 3 años”, sentenció Bolívar.

Quién es Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar es un político, escritor, guionista y periodista colombiano, conocido inicialmente por su carrera en el mundo del entretenimiento, especialmente por haber escrito novelas y series como Sin tetas no hay paraíso, que tuvieron gran impacto en América Latina.

En los últimos años, sin embargo, ha ganado notoriedad como figura política cercana al presidente Gustavo Petro y como uno de los principales representantes del llamado Pacto Histórico, la coalición de izquierda que llevó a Petro al poder en 2022.

Bolívar fue senador de la República entre 2018 y 2022, destacándose como una de las voces más visibles y mediáticas del sector progresista. Durante su paso por el Congreso, promovió iniciativas relacionadas con la lucha contra la corrupción, la justicia social y la equidad económica. Aunque en ocasiones ha sido una figura polémica por su estilo confrontacional y sus declaraciones fuertes en redes sociales, su lealtad a Petro y al proyecto de transformación social del gobierno lo ha convertido en un actor clave dentro del oficialismo.

En diciembre de 2023, fue designado por el presidente Gustavo Petro como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), cargo desde el cual ha asumido responsabilidades administrativas.

