En las últimas horas se dio un nuevo revuelo político después de que el precandidato presidencial Daniel Quintero anunciara el retiro de la consulta del próximo 26 de octubre.

La decisión del exalcalde de Medellín se dio, según él, luego de que el Consejo Nacional Electoral ratificara que el mecanismo será de tipo interpartidista y no de carácter interno del Pacto Histórico.

En este sentido, se pronunció Gustavo Petro, quien afirmó que ese organismo no da las garantías a su colectividad y tildó la determinación de antidemocrática.

“El Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico. La desbarata a la fuerza. Es un golpe antidemocrático”, indicó el Mandatario.

Por qué Daniel Quintero no participará de consulta del 26 de octubre

“El Concejo Nacional y la Registraduría cambiaron las reglas del juego, convirtieron la consulta del Pacto Histórico en una consulta interpartidista, violando el acuerdo firmado por los candidatos, que garantizaba que pudiéramos ir a la consulta de marzo”, expresó el precandidato.

Asimismo, tildó la medida como un intento para evitar que la colectividad participe en un sondeo de un frente más amplio con otras colectividades en las elecciones parlamentarias.

“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra de nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio”, agregó Quintero.

