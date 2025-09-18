James Rodríguez otra vez es centro de críticas en México por cuenta de una nueva ausencia con León, club al que llegó como refuerzo estelar, pero con el que no ha podido disputar títulos.

Según informaron en Fox Sports México, el ’10’ de la Selección Colombiano no viajó con la delegación de la ‘Fiera’ para visitar a Tijuana por la fecha 9 de la Liga Mx, al parecer, por “precaución” ante una posible lesión, debido a la grama sintética del estadio Caliente.

James Rodríguez es baja de la convocatoria del @clubleonfc 🆚 @Xolos de este viernes | Reporte completo de la salida de la Fiera desde La Esmeralda @FOXDeportes pic.twitter.com/I0ptTXaR7Q — Paco Vela (@pacovela) September 18, 2025

El argumento que explica la ausencia de Rodríguez Rubio ante Tijuana hizo explotar a los hinchas del León, quienes, a través de las redes sociales, criticaron al cucuteño por la decisión de no viajar.

“James princesa no le gusta el sintético”; “Ahora cuál es el pretexto, ¿el campo sintético? Está aplicando la misma que hacía en los anteriores equipos”; “Está más que claro que a James sólo le interesa el Mundial, y actualmente es normal que se nos vea con poca seriedad”; “Se tiene que ir al final del torneo puro humo ese apático de James”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que León no la pasa bien en la liga local y se ubica en la casilla 10 del campeonato con apenas 3 triunfos en 8 partidos disputados.

