Correr dejó de ser una moda pasajera para convertirse en uno de los fenómenos deportivos y sociales de mayor crecimiento en Colombia. Cada año son más las personas que salen a las calles, parques y malecones del país para entrenar, competir o simplemente adoptar un estilo de vida activo, impulsados por la búsqueda de bienestar, salud mental y espacios de encuentro. Esa tendencia también se refleja en el aumento sostenido de eventos atléticos masivos, que hoy convocan a miles de participantes y dinamizan ciudades enteras.

En ese contexto, Cartagena será nuevamente el punto de partida del calendario nacional de grandes competencias, con la novena edición de la Media Maratón del Mar, que se correrá el 22 de febrero y reunirá a 9.500 atletas nacionales e internacionales. La carrera, que tendrá recorridos de 21 y 10 kilómetros, se ha consolidado como una de las pruebas emblemáticas del inicio de temporada para corredores recreativos y de alto nivel.

El crecimiento del ‘running’ se refleja en la diversidad y el origen de los participantes. Más del 80 % de los inscritos provienen de más de 30 departamentos del país, lo que confirma que esta práctica ya no se concentra únicamente en las grandes capitales. Además, alrededor de 400 corredores internacionales, procedentes de 15 países, participarán en la competencia, atraídos por la combinación entre deporte, clima y entorno urbano.

Otro indicador del alcance del fenómeno es la participación por género. En esta edición, la inscripción muestra un equilibrio casi perfecto, con 50,2 % de hombres y 49,8 % de mujeres, una señal de cómo el atletismo recreativo se ha convertido en una actividad transversal, sin distinciones y cada vez más accesible.

La Media Maratón del Mar también se diferencia por su relación con la ciudad. El trazado recorre algunas de las principales vías de Cartagena e integra sectores históricos y zonas costeras, con un punto de partida poco habitual: el entorno portuario. Se trata de una de las pocas carreras en el mundo que inicia en un puerto, una característica que la ubica en un grupo reducido de eventos similares en ciudades como Valparaíso, en Chile, y Rotterdam, en Países Bajos.

Como parte de la programación, los días 20 y 21 de febrero se llevará a cabo la Expo Media Maratón del Mar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, un espacio que reunirá a marcas del sector deportivo, salud y bienestar, y donde se realizará la entrega oficial de kits. A esto se suma la MMM Kids, una carrera dirigida a niños y niñas, que busca promover el deporte formativo y ampliar el impacto del evento en las familias.

El alcance de la carrera va más allá de lo estrictamente deportivo. La llegada de miles de corredores y acompañantes tiene un efecto directo en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte, y refuerza el posicionamiento de Cartagena como sede de eventos deportivos de gran escala.

Con cada edición, la Media Maratón del Mar se integra a una narrativa más amplia: la del crecimiento del ‘running’ en Colombia y la transformación de las ciudades en escenarios donde el deporte, el espacio público y la vida cotidiana se encuentran.

