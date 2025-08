Érika Zapata, reconocida periodista antioqueña de Noticias Caracol, abrió su corazón en una reciente entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, donde compartió una de las experiencias más difíciles de su vida: una dolorosa ruptura amorosa que la dejó marcada, pero también le dejó valiosas enseñanzas.

Con la sinceridad que la caracteriza, Zapata recordó lo que significó para ella su primera relación sentimental.

¿Por qué estaba llorando Érika Zapata, de Noticias Caracol?

En redes sociales, muchos recordarán una nota en la que la periodista aparece llorando. Ahora, con perspectiva, ella explicó el trasfondo de ese momento.

“Por eso fue la nota que la gente vio llorando, y me puse a llorar porque no estaba preparada para que se burlaran de mí. Yo soy tan honesta en mis emociones, que cuando eso me pasó, no supe cómo actuar”, relató.

Érika aseguró que en ese momento se sintió completamente desarmada. “¿Uno cómo responde cuando se burlan de ti? ¿Qué sigue después de eso?”, se preguntó, visiblemente afectada. Sin embargo, con el paso del tiempo, logró reencontrarse consigo misma y comenzar a sanar. “Afortunadamente, el tiempo lo cura todo. Va sanando, y con los días uno va pensando mejor las cosas”, dijo.

La periodista también habló sobre cómo vivió ese amor con intensidad, al punto de sentirse en una especie de fantasía. “Fue algo doloroso. Me metí en una película impresionante. Me salían corazones por las orejas cuando iba a todas partes. Fue bonito, me gustaba alguien, estaba entusiasmada”, recordó con nostalgia, aunque también con madurez.

A pesar del dolor, Érika aseguró que no perdió la fe en el amor. “No por eso pienso que todos son iguales. Creo que me estoy recuperando, pero me voy a quedar recuperándome tranquila. Ahora sí voy a esperar a la persona adecuada”, afirmó.

Agregó que este episodio le permitió entender mejor lo que realmente quiere en una relación: “Uno ya está más entrenado, ya sabe quién realmente te quiere y quién solo se quiere burlar de ti”.

¿Cómo va a superar la tusa Érika Zapata?

Zapata también reflexionó sobre lo difícil que puede ser tener reconocimiento público en temas del corazón. “El reconocimiento es bueno, pero te pone en una posición complicada, porque se acerca gente que uno no sabe con qué intenciones lo hace. A veces piensan que uno tiene plata o que es famoso, y no siempre es así”, señaló.

Érika se describió como una mujer honesta, fiel e inteligente. “No soy interesada, no soy infiel, no engaño a la persona con la que estoy. Me considero una buena mujer”, aseguró con convicción.

Y aunque dijo entre risas que no quiere quedarse “solterona”, también dejó claro que espera una pareja que le aporte emocionalmente, que la respete y que no tenga miedo de estar con alguien expuesto al ojo público.

“Le pido a Dios que me mande una pareja que no se avergüence de mí, que no le dé pena salir conmigo por ser una figura pública. Que me quiera de verdad, sin apariencias”, concluyó.

Con estas palabras, Érika Zapata no solo compartió una experiencia íntima, sino que también dejó un mensaje de valentía, amor propio y esperanza. Una historia de desamor que, sin duda, muchas personas podrán entender y tomar como ejemplo de resiliencia.

