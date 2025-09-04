Elon Musk ha advertido que la empresa enfrenta trimestres difíciles, en parte por la pérdida de incentivos en Estados Unidos y por sus posturas políticas polarizadoras, que han alejado a compradores en mercados clave.

A pesar de renovar el Model Y, Tesla aún no ha lanzado un modelo más asequible que atraiga a nuevos clientes, lo que ha dejado a la compañía vulnerable frente a competidores, especialmente los fabricantes chinos como BYD.

En el primer trimestre de 2025, las entregas cayeron al nivel más bajo en casi tres años debido al rediseño del Model Y, y en el segundo trimestre se redujeron 13 % frente al año anterior, contradiciendo las promesas de recuperación de Musk, apuntó Business Insider.

Europa ha sido el mercado más débil, con un desplome de más de un tercio en las matriculaciones, mientras la industria de autos eléctricos crecía 26 %.

En EE. UU., las ventas bajaron 11 % en el primer semestre y la participación de Tesla en este segmento cayó de más del 75 % en 2022 a menos del 50 % en 2024. En China, los envíos desde Shanghái también retrocedieron en la mayoría de meses del año.

Cuántos años tiene Tesla, empresa de Elon Musk

Tesla fue fundada en 2003 por un grupo de ingenieros que buscaban demostrar que los autos eléctricos podían ser más rápidos, eficientes y atractivos que los de combustión.

Musk, quien ya era reconocido por haber cofundado PayPal y dirigir SpaceX, se unió a la compañía como inversionista principal en 2004, aportando una gran parte del capital inicial y convirtiéndose en presidente de la junta directiva.

Desde el inicio, Musk no solo aportó recursos financieros, sino también una visión ambiciosa de transformar la movilidad hacia la energía sostenible, lo que marcó el rumbo de la empresa.

El primer gran logro de Tesla bajo el liderazgo de Musk fue el lanzamiento del Roadster en 2008, un deportivo eléctrico que rompió con la idea de que estos vehículos eran lentos o poco atractivos. Sin embargo, la compañía enfrentó serias dificultades financieras durante la crisis de ese año, y estuvo al borde de la bancarrota.

Musk asumió el cargo de director ejecutivo y reorganizó la estrategia, lo que permitió a Tesla sobrevivir gracias a nuevas inversiones y a un préstamo del gobierno estadounidense. A partir de ahí, Tesla empezó a ganar credibilidad con modelos más accesibles como el Model S, lanzado en 2012, que recibió elogios por su diseño, autonomía y desempeño.

Con el tiempo, Tesla amplió su portafolio con el Model X, el Model 3 y el Model Y, consolidándose como líder en la industria de autos eléctricos. Bajo la dirección de Musk, la compañía no solo fabricó vehículos, sino que también invirtió en infraestructura como las estaciones Supercharger y en baterías de gran escala con sus Gigafábricas.

Aunque Musk ha sido una figura polémica por sus declaraciones y estilo de liderazgo, su papel ha sido decisivo para que Tesla pasara de ser una startup en dificultades a una de las empresas automotrices más valiosas del mundo.

