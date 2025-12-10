María Corina Machado salió por fin de Venezuela, pues después de muchos años de persecución por parte del régimen liderado por Nicolás Maduro, la política pudo escapar para recibir su premio del Nobel de la Paz, que se entrega en Oslo, Noruega.

Pocos detalles había hasta el momento de cómo lo hizo y si tuvo alguna ayuda internacional, pero en la mañana de este miércoles, justo en medio de esa ceremonia, el diario The Wall Street Journal de Estados Unidos sacó un artículo explicando cómo pudo hacerlo.

Según dicho medio, la opositora venezolana logró su cometido este martes, 9 de diciembre, en una lancha que cogió en el mar caribe y se desplazó hasta Curazao, que está a unos 65 kilómetros de distancia y por eso el viaje puede tardar unos 45 minutos.

Allí ya no se conocen más detalles acerca de si viajó a otro sitio o de si se quedó ahí, pero lo cierto es que luego de unas horas tomó un avión que la llevará hasta Oslo para hacer parte del resto de la agenda que tienen los organizadores del Nobel de la Paz.

En cuanto a si contó con alguna ayuda, el medio aseguró que dicha información fue suministrada por personas del gobierno de Estados Unidos, lo que hace entender que sí estaban al tanto de la operación. Además, a falta de verificar si tuvo alguna relación, el país norteamericano volvió a hacer sobrevuelos con algunos de sus aviones justo en esa zona por la que se habría movilizado Machado, por lo que todo indica que pudo haber sido, de alguna manera, supervisada hasta su destino.

Por lo pronto queda esperar que Machado aterrice en Europa para que dé todos los detalles acerca de cómo salió, cómo recibe el premio y cuál es su paso a seguir en el camino de, como ella misma dice, darle la libertad a Venezuela que está aún bajo las órdenes de Nicolás Maduro.

