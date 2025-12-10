En medio de un viaje secreto, la líder opositora venezolana María Corina Machado apareció luego de más de un año en la clandestinidad en Noruega. La primera foto y aparición de ella se vio a las afueras del Grand Hotel, en Oslo. La líder opositora llamó a “luchar por la libertad” en un discurso leído por su hija que recogió en su lugar el Nobel de la Paz este miércoles en Oslo.

Sigue a PULZO en Discover

En la clandestinidad desde agosto de 2024, la opositora habría conseguido salir de Venezuela, pero no llegó a tiempo de asistir a la ceremonia de premiación en la capital noruega, donde la representó su hija Ana Corina Sosa Machado.

(Vea también: Petro reacciona a Nobel de Machado y sugiere a Maduro un “gobierno de transición en Venezuela)

La venezolana salió a saludar a una multitud que la esperaba en las calles, luego de lograr el premio del Nobel de Paz.

Lee También

La agenda de María Corina Machado en Oslo

En la mañana de este miércoles, su hija muy emocionada afirmó que su madre llegará a Oslo “en unas horas”, pero que “estará de vuelta a Venezuela muy pronto”. “Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, aseguró.

La ceremonia arrancó con la interpretación de las canciones “Alma llanera” y “Venezuela” por parte del popular cantante Danny Ocean, seguidas de un discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

Una década después, expertos la comparan como fenómeno político con el arrastre que tuvo el propio Chávez. En octubre de 2023 se consolidó como líder de la oposición al arrasar en las primarias. Pero su candidatura presidencial fue frustrada por una inhabilitación por 15 años que la corte suprema ratificó.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.