La actriz española Úrsula Corberó, recordada internacionalmente por su papel de ‘Tokio’ en ‘La casa de papel’, sorprendió a sus seguidores con un anuncio que rápidamente se convirtió en tendencia: está esperando su primer hijo junto al actor argentino Chino Darín.

La noticia la compartió a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró una imagen de su vientre. En la fotografía, etiquetó a su pareja y acompañó el post con una frase corta y divertida: “Esto no es IA”, en alusión a las herramientas de inteligencia artificial que hoy abundan en las redes sociales.

El gesto, sencillo y natural, fue suficiente para desatar una ola de reacciones, comentarios y felicitaciones de todo el mundo.

Una avalancha de felicitaciones en redes sociales

El anuncio no solo conmovió a sus seguidores, sino también a colegas de la industria del entretenimiento y amigos cercanos de la pareja. Personalidades como la cantante Emilia Mernes, el actor Cale Ruggeri, Vera Spinetta —hija del legendario músico Luis Alberto Spinetta—, el periodista Matías Martín, la actriz Belén Negro y Leticia Siciliani expresaron su alegría con mensajes de cariño y buenos deseos.

La felicidad traspasó fronteras y varios artistas internacionales también se sumaron a la celebración. Entre ellos, los actores Arón Piper y Manu Ríos, reconocidos por su participación en la serie ‘Élite’, y Pedro Alonso, quien interpretó a Berlín en ‘La casa de papel’ y fue compañero de set de Corberó. Alonso compartió un mensaje muy especial: “Todo el amorcito del mundo para vosotros”, demostrando la cercanía y afecto hacia su colega.

No solo amigos y colegas se mostraron conmovidos, también lo hicieron los familiares más cercanos. Florencia Bas, madre de Chino Darín, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales que reflejó la alegría de la familia por la noticia:

“¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. ¡Felicidades para ustedes y para mí jajajaja! ¡Lo bella que estás!”.

Estas palabras fueron interpretadas por muchos como la confirmación del profundo vínculo de amor y complicidad que une a ambas familias, quienes han acompañado con discreción el romance de los actores.

¿Cuánto lleva Úrsula Corberó con su novio?

La relación entre Úrsula Corberó y Chino Darín [hijo de Ricardo Darín], comenzó en 2015, llevan 10 años de relación y se conocieron durante el rodaje de la serie ‘La Embajada’. En la ficción interpretaban a una pareja, pero la química trascendió las cámaras y dio inicio a una historia de amor que, a pesar de la exposición mediática de ambos, ha estado marcada por la discreción y el bajo perfil.

En entrevistas, Chino Darín ha recordado cómo fue ese primer encuentro y lo mucho que significó para su vida.

“Nos conocimos en 2015, en el rodaje de La Embajada. Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me voy’. Pero conocí a Úrsula y todo cambió”, confesó el actor en una conversación con el diario argentino La Nación.

Por su parte, Corberó ha contado en varias ocasiones que lo que más la enamoró del argentino fue su humor y la conexión natural que tuvieron desde el primer momento. Aunque ambos han procurado mantener su relación lejos del foco mediático, han dejado ver que lo suyo está basado en el respeto, la complicidad y un profundo cariño.

Con este anuncio, la pareja inicia una nueva etapa de su vida que ha sido recibida con enorme entusiasmo por sus seguidores y el mundo del espectáculo. A sus 34 años, Úrsula Corberó se prepara para su debut como madre, mientras Chino Darín, de 35, acompaña con emoción este proceso.

¿Qué enfermedad sufre Úrsula Corberó?

Úrsula Corberó ha revelado que desde niña padece lo que se conoce como un retraso óseo de unos cinco años.

Este retraso implica que su maduración esquelética estaba atrasada respecto a su edad biológica, lo que causó que experimentara hitos del desarrollo (como la menstruación) más tarde de lo habitual.

Aunque durante su infancia y adolescencia tuvo vivencias complejas por ello —como burlas o sentirse diferente respecto de sus compañeras— hoy dice que ya no es algo que limite su vida.

