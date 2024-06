Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

A finales del 2023, la pareja de influenciadores conformada por Kika Nieto y Santi Maye anunciaron oficialmente su separación. A través de un video publicado en sus redes sociales, confirmaron que no estaban juntos hace varios meses y desde entonces, muchas preguntas han girado en torno a dicha ruptura.

En esta ocasión, Kika, quien cuenta con millones de seguidores, abrió su corazón ante las cámaras de ‘Lo sé todo’ y dio detalles sobre lo que fue el divorcio y el proceso que ha tenido que enfrentar al dejar atrás 15 años de relación.

(Vea también: Alejandro Estrada, lejos de tusa: reveladora foto puso foco a romance con famosa cantante)

“No tengo nada malo por decir. Estoy en el proceso, avanzando, tal vez no tan rápido como me gustaría, pero estoy avanzando y hay días hermosos, y días muy difíciles, pero tusa hubo y tusa todavía hay”, confesó. “Yo creo que Dios tiene algún propósito con esta joda, que todavía yo no entiendo, pero alguno hay”, añadió.

La fe de Kika es ampliamente conocida y pensar en que no iba a haber un “para toda la vida” con Santiago, fue una de las cosas que más la quebró y la ha confrontado en todo este trayecto.

“No hay algo que me haya pesado más en la vida. El mundo espiritual para mí es demasiado importante, a veces yo desearía que no fuera tan importante, pero no. Me ha pesado más que cualquier otra cosa en el mundo y yo creo que, de pronto, alguna otra persona si me conoce sabe que yo he pasado por momentos ‘heavy’ en mi vida y nunca nada me ha hecho tambalear tanto y me ha dolido o afectado tanto como este”, agregó.

La creadora de contenido aceptó que, durante su proceso, intentó salir o construir una relación con otra persona, pero las cosas salieron mal y terminó haciéndole daño.

Lee También

“Lo jodí, lo hice sufrir, yo no estoy lista, no estoy preparada, esa persona me veía llorando todo el tiempo por el otro, eso no tiene sentido”, dijo.

En medio de los días buenos y malos, ahora que vive en su apartamento de soltera, dice que es una persona que disfruta mucho la soledad e independientemente de esto, ha estado rodeada de buenas personas y mucho amor de su familia, amigos y su consejera espiritual.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.