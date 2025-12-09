La banda de rock asturiana Ilegales conmocionó al mundo de la música en septiembre, cuando anunció la suspensión de su gira debido a que uno de sus integrantes más emblemáticos, Jorge Martínez, había sido diagnosticado con cáncer y debía iniciar un tratamiento inmediato.

Desde entonces, la incertidumbre rodeó la salud del músico, conocido también como ‘Jorge Ilegal‘, figura clave del rock en español desde hace más de cuatro décadas.

Este martes 9 de diciembre, medios españoles confirmaron la noticia: Jorge Martínez falleció a los 70 años. El artista, nacido en 1955, se encontraba internado desde hacía varios días en el Hospital Central de Asturias, donde finalmente perdió la batalla contra la enfermedad.

Poco después de que la información comenzara a difundirse en la prensa, la banda Ilegales emitió un comunicado oficial dirigido a sus seguidores, confirmando el deceso del músico que fungió como líder, compositor y voz fundamental del grupo. El mensaje, cargado de emoción y respeto, destacó la importancia de Martínez en la historia del rock en español.

“Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de ILEGALES, tras varios meses luchando contra un cáncer. Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros. En estos momentos tan duros para su familia y amigos, rogamos comprensión y respeto para poder despedirlo en la intimidad. Su legado seguirá resonando siempre. ¡Te echaremos mucho de menos! ¡Descansa en paz!”, expresó la banda en su carta pública, que rápidamente causó reacciones entre músicos, seguidores y periodistas.

Ilegales, fundada a inicios de los años 80, es una de las agrupaciones más influyentes del rock español. Con un sonido crudo, letras punzantes y una actitud provocadora, se posicionaron como una banda de culto y un referente generacional.

Su estilo, siempre fiel a la irreverencia, marcó a cientos de artistas y consolidó a Jorge Martínez como una figura imprescindible dentro del género.

A pesar del paso del tiempo, la banda mantuvo su esencia intacta. De hecho, hace poco habían lanzado su decimotercer álbum,’ Joven y arrogante‘, título que reflejaba la filosofía del propio Martínez. Para él, la juventud podía desvanecerse, pero la arrogancia en el escenario debía mantenerse viva.

El líder de Ilegales nunca rehuyó hablar sobre la muerte. En marzo, durante una conversación con El País, afirmó: “Está bien plantearse de vez en cuando que puedes morir. Yo me lo he planteado, sin miedo, porque soy un indigente en cuestión de miedo”. Sus palabras, ahora resignificadas por su partida, reflejan la visión franca y filosófica con la que afrontaba la vida.

Con su muerte, el rock pierde a una de sus voces más singulares y auténticas. Sin embargo, su obra —marcada por la rebeldía, la lucidez y la potencia— permanecerá como testimonio de un artista que nunca dejó de creer en la fuerza del escenario y en la música como un acto de libertad.

