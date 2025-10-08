La actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco atraviesa un momento de profundo dolor por la pérdida de su amado gato Cholo, quien la acompañó durante varios años y fue parte esencial de su vida cotidiana.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió un sentido mensaje en el que expresó la tristeza que la embarga tras la partida de su inseparable compañero.

“Eutanasia. Cholo, con mi corazón en llamas por ti, mi amor. Gracias por tanta belleza”, escribió Margarita junto a una fotografía del felino, confirmando que debió tomar la difícil decisión de aplicarle eutanasia. Sus palabras, breves pero cargadas de sentimiento, conmovieron profundamente a sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y cariño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Margarita Rosa de Francisco (@margaritarosa.defrancisco)

Para muchos de sus admiradores, Cholo no era solo una mascota, sino un personaje entrañable que se ganó el corazón del público desde hace varios años, especialmente luego de un episodio que se volvió viral en junio de 2021.

En aquel momento, Margarita hizo una transmisión en vivo a través de Instagram cuando su gato interrumpió la charla con insistentes maullidos, robándose toda la atención de quienes la seguían en directo.

La actriz, entre risas y ternura, detuvo la conversación para atender a su peludito, a quien hablaba con cariño: “Qué, mi amor, ven”, se le escuchó decir en el video. Con su característico humor, explicó que Cholo quería salir a pasear, pero que no podía dejarlo salir por la hora. “Cholo se tiró la entrevista”, escribió después en la publicación, que rápidamente se llenó de reacciones.

El momento se convirtió en uno de los clips más comentados de sus redes sociales, acumulando más de 400 mil “me gusta” y miles de comentarios de usuarios que celebraban la naturalidad y dulzura de la actriz con su mascota. Desde entonces, Cholo se transformó en una figura querida por los fanáticos de Margarita, quienes seguían sus apariciones en fotos y videos.

Mensajes de apoyo a Margarita Rosa de Francisco

Tras conocerse la noticia de su muerte, las redes se llenaron de mensajes de apoyo hacia la actriz. “Lo siento mucho, Margarita. Son seres hermosos que hacen parte de nuestro corazón”, escribió un seguidor. Otro añadió: “Dolor muy profundo, Margarita. Te abrazo con todo mi amor”. Muchos destacaron el lazo especial que existía entre ambos y le agradecieron por haber compartido su amor por los animales con tanta honestidad.

“Ese lazo indescriptible de amor inmenso no se rompe nunca. Le diste la vida más feliz”, comentó una fanática, mientras otros recordaron los momentos alegres que protagonizó el gato en redes.

Margarita Rosa, reconocida por su sensibilidad y autenticidad, suele compartir en sus redes reflexiones sobre la vida, la naturaleza y el amor en todas sus formas. En esta ocasión, sus palabras sirvieron para rendir homenaje a un ser que marcó su vida con ternura y compañía incondicional.

